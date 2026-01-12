양종희 KB금융지주 회장 “AI 무기로 전환 이뤄내야”
양종희(사진) KB금융지주 회장이 “인공지능(AI) 기술을 전략적 무기로 삼아 비즈니스 모델과 일하는 방식의 ‘전환’을 가속하고 새로운 시장과 고객으로의 ‘확장’을 이뤄야 한다”고 당부했다.
11일 KB금융지주에 따르면 양 회장은 지난 9일 열린 2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍에서 ‘그룹의 구조적인 레벨업을 위한 전환과 확장’을 주제로 이같이 강조했다. 이번 워크숍에는 경영진 260여명이 참석해 AI 전환(AX) 내재화, 머니무브 가속화에 따른 자산관리 환경 강화 방안, 새로운 시장과 고객 확장을 위한 핵심 과제 등을 논의했다.
양 회장은 “‘모든 해답은 고객에게 있다’는 신념 아래 자신감 있는 실행으로 변화를 이끌어 가야 한다”며 “금융의 본질인 신뢰에 부합하는 전문성과 실력으로 보답해야 한다”고 말했다.
장은현 기자
