속도 내는 광주·전남 행정통합… 특별법 이달 중 국회 제출
중앙정부 의지·단체장 결단
시민사회 열망까지 ‘삼박자’
광주·전남 행정통합이 중앙정부 의지와 현직 단체장들의 정치적 결단, 지역발전을 염원하는 시민사회 열망 등 삼박자가 맞물려 속도를 내고 있다.
11일 광주시·전남도에 따르면 지난 9일 청와대에서 열린 이재명 대통령과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 지역 국회의원 간담회에서 중앙정부의 광역지자체 행정통합에 대한 의지가 다시 한번 확인됐다. 이 대통령은 이 자리에서 “광주·전남은 대한민국 민주주의에 크게 기여했지만, 그동안 국가가 충분히 도와주지 못했다”며 “이번 통합을 계기로 특별한 전기를 마련하고 싶다”고 밝혔다고 간담회 참석자들은 전했다.
‘5극 3특’ 정책을 국가균형성장 전략으로 삼은 정부의 통합 의지가 재확인되면서 광주·전남 행정통합은 추진 동력을 확보했다는 평가다. 특히 이 대통령이 통합지자체에 재정·자치 권한 이양뿐만 아니라 기업 유치·공공기관 이전 등 파격적인 인센티브를 약속하면서 기대감이 커지고 있다.
강 시장과 김 지사의 정치적 결단도 행정통합 가능성을 높이고 있다. 두 단체장은 간담회 이후 구체적인 행정통합 방향에 대해서도 합의했다.
광주시, 전남도 청사는 그대로 존치하고 통합 이후 ‘통합 광역지방정부’ 청사로 활용할 방침이다. 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군은 현행 기초자치단체 체제를 유지하기로 했다. 통합 광역지방정부는 ‘특별시’ 형태로 추진해 서울특별시에 준하는 지위와 권한을 확보하는데 공동대응하기로 했다. 이달 중 특별법을 마련해 국회에 제출하고, 시·도민 설명회와 토론회, 간담회도 잇따라 개최할 계획이다.
지역 시민사회는 기대감을 나타내고 있다. 광주지역 시민단체 한 관계자는 “비교적 낙후한 광주·전남의 경제, 산업 여건을 개선할 수 있는 계기가 될 것으로 보인다”며 “충분한 공론화 과정을 거쳐야 한다”고 강조했다. 전남지역 시민단체도 “광주·전남이 남부권 반도체 벨트의 중심축이자 미래성장 동력으로 발전할 수 있는 절호의 기회”라며 “지방 주도의 성장전략 주도권을 선제적으로 확보해야 할 것”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사