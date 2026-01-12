서부산 첫 클래식 전용 공연장 ‘낙동아트센터’ 개관
콘서트홀 987석·앙상블 292석 규모
3월까지 개관페스티벌… 27회 공연
서부산권 최초의 클래식 전용 공연장인 낙동아트센터가 본격적인 운영에 들어갔다.
부산시는 지난 10일 낙동아트센터 콘서트홀에서 개관 공연 ‘낙동의 첫 울림-낙동강 팡파레 & 말러 교향곡 8번’을 열고 서부산 문화 거점의 출범을 알렸다.
낙동아트센터는 지하 1층, 지상 3층 규모로 조성됐으며, 987석 규모의 클래식 전용 콘서트홀과 292석의 앙상블 극장을 갖췄다.
개관 공연은 지역 예술인이 주체가 되는 상징적인 프로그램으로 꾸려졌다. 1부에서는 부산대학교 음악과 정수란 교수가 작곡한 창작 교향곡 ‘낙동강 팡파레’가 초연돼 낙동강의 역사와 생명을 음악으로 풀어냈다. 지역 예술의 자생력과 공연장의 정체성을 선언하는 무대로 평가된다.
2부에서는 구스타프 말러 교향곡 8번 ‘천인교향곡’이 연주됐다. 비수도권에서 처음으로 무대에 오른 것으로, 부산·김해·창원 등 낙동강 유역의 예술가 330여명이 참여해 대규모 합동 공연을 완성했다. 연주는 지역 연주자들로 구성된 ‘낙동아트센터 페스티벌 오케스트라’가 맡았으며 합창단과 성악가 역시 대부분 지역 예술인으로 채워졌다.
낙동아트센터는 명지지구 문화복합시설 건립 협약에 따라 한국토지주택공사(LH)가 630억원을 들여 건립해 부산시에 기부한 시설이다.
개관 페스티벌도 3월 5일까지 이어진다. 자체 제작 오페라 ‘아이다’를 비롯해 독일 쾰른(WDR)방송오케스트라와 세계적인 아카펠라 그룹 ‘킹스싱어즈’의 내한 공연, 지역 예술인이 참여하는 다양한 프로그램 등 총 20개 작품, 27회 공연이 예정돼 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사