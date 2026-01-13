“희귀질환 유전자·세포 치료, 아이 미래 지켜 줄 기회”

[And 건강]



[인터뷰] 이주혁 소아희귀난치안과질환협회 대표

이주혁 소아희귀난치안과질환협회 대표는 최근 국민일보와 인터뷰에서 “유전자·세포 치료를 포함한 첨단재생의료 연구가 연구로만 남지 않고 환자의 시간에 맞춰 치료로 이어질 수 있는 제도적 통로가 하루빨리 마련됐으면 한다”고 말했다.

첨단재생의료 국가 전략 과제로

희귀안과질환 임상 접근성 확대

환아 가족 현실적 희망 되고 있어

실제 치료까지 제도적 통로는 부족

제도 개선 등 하루빨리 현장 닿길

