경미한 뇌경색이라도 빨리 병원 가야… 42시간 넘으면 약물치료 효과 없어
뇌경색 증상이 가볍다 하더라도 될 수 있으면 빨리 병원에 도착해 적절한 약물치료를 시작해야 효과가 크며 불가피하게 지연되는 경우에도 약 42시간을 넘기지 않도록 해야 한다는 지적이 나왔다.
흔히 경미한 뇌경색이나 소위 ‘미니 뇌졸중(일과성 허혈 발작)’ 환자의 약 10%는 초기 재발 또는 악화를 경험한다. 이런 위험을 낮추기 위해 피를 묽게 하는 약물인 아스피린과 클로피도그렐을 증상 발생 24시간 내에 시작하는 것이 표준 치료(이중항혈소판제요법)로 권고된다. 실제 의료 현장에선 증상 발견이 늦거나 병원 도착 지연, 진단 과정의 시간 소요 등으로 치료 시작이 늦어지는 경우가 흔하다.
고려대구로병원 신경과 이건주 교수, 신재민 전공의팀은 2011~2023년 국내 20개 대학병원에 등록된 뇌졸중 척도 5점 이하의 경미한 뇌경색 또는 미니 뇌졸중 입원 환자 4만1530명의 치료 경과를 분석했다. 이들을 이중항혈소판제요법 그룹과 단일항혈소판제요법 그룹으로 분류하고 증상 발생 시점부터 병원 도착까지 소요 시간 기준으로 24시간 이내, 24~72시간, 72시간 초과의 세 구간으로 나누어 90일 내 뇌졸중 재발, 심근경색, 사망 등 혈관성 사건 발생을 비교했다.
연구 결과, 기존 표준 치료 지침과 같이 증상 발생 후 24시간 내에 이중항혈소판제요법을 시작한 경우, 단일항혈소판제요법 그룹에 비해 혈관성 사건의 위험을 약 26% 낮출 수 있는 것으로 확인됐다. 반면 24~72시간에 시작한 경우엔 추가 이득이 관찰되지 않았다. 72시간 이후 시작한 경우는 오히려 위험 발생이 증가했다.
더불어 이중항혈소판제요법은 병원에 오는 시간이 빠를수록 효과가 크게 나타났으며 증상 발생 시점으로부터 약 42시간이 지나면 통계적으로 유의한 이득이 사라지는 것으로 확인됐다. 이건주 교수는 12일 “국내 대규모 데이터를 이용해 경미한 뇌경색 및 고위험 일과성 허혈 발작 환자에서 약물 요법의 최적 시점 기준을 최초로 제시했다는 점에서 의의가 있다”고 말했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘뇌졸중(Stroke)’ 최신 온라인판에 발표됐다.
민태원 의학전문기자
