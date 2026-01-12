한국 1인당 GDP 뒷걸음… AI 호황 대만에 역전

22년 만에 뒤집힌 한·대만 소득

고환율·저성장 한국 경제 현주소



지난해 한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 3만6000달러 선을 간신히 넘긴 것으로 추산된다. 인공지능(AI) 붐에 올라타 경제가 가파르게 성장하고 있는 대만에 22년 만에 추월당하게 됐다.



11일 한국은행과 재정경제부에 따르면 지난해 1인당 GDP는 3만6107달러(약 5271만원)로 전년 대비 116달러(0.3%) 감소했을 것으로 추정된다. 1인당 GDP가 감소한 것은 3년 만이다. 2021년 3만7503달러로 정점에 도달한 뒤 이듬해 3만4810달러로 뚝 떨어졌다가 2023년(3만5682달러)과 2024년(3만6223달러) 2년 연속 상승세였다. 지난해 한국의 달러 환산 경상 GDP(실질 GDP 성장률+물가 상승률)도 1조8662억 달러로 전년 대비 0.5% 감소했다. 이 또한 2022년(1조7987억 달러) 이후 3년 만에 하락 전환했다.



지난해 실질 GDP는 1% 증가했을 것으로 예상된다. 코로나19 확산이 본격화했던 2020년(-0.7%) 이후 5년 만에 최저치다. 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 여파로 연초부터 민간 소비와 투자가 얼어붙었는데 미국이 보호무역주의를 강화하며 통상 환경이 악화했다. 설상가상으로 원·달러 환율까지 치솟으면서 달러 환산 실질 GDP는 더 축소됐다. 지난해 환율 평균치는 1422.16원으로 2024년(1363.98원)보다 58.18원(4.3%) 높다.



올해 한국 경제가 정부 전망대로 성장하고 원·달러 환율이 지난해 수준이라면 1인당 GDP는 5년 만에 3만7000달러대에 진입할 것으로 전망된다. 만약 환율이 1400원대에서 안정을 찾으면 3만8000달러대까지 상승할 수 있다.



대만의 경우 지난해 1인당 GDP가 3만8000달러대 후반을 기록해 한국을 2000달러 이상 따돌렸을 것으로 예상된다. 대만 통계청은 지난해 11월 말 경제 전망을 내놓으면서 같은 해 1인당 GDP가 3만8748달러를 기록했을 것이라고 추산했다. 같은 해 8월 중순 예상치로 3만8066달러를 제시했는데 경제 성장세가 더 강해 3개월여 만에 700달러 가까이 높였다.



대만 경제가 한국을 앞지른 것은 반도체 덕분이다. 세계 최대 반도체 위탁 생산(파운드리) 기업인 TSMC가 앞에서 끌고 ASE(세계 1위 반도체 후공정 기업), UMC(4위 파운드리 기업), 미디어텍(4위 반도체 설계 기업) 등이 뒤를 받치고 있다. 일본계 투자은행(IB) 노무라에 따르면 2024년 대만 전체 수출 제품의 65% 이상이 AI 몫이다.



대만은 올해도 고성장을 이어갈 것으로 예상된다. 국제금융센터에 따르면 세계 주요 IB 8곳이 지난달 말 제시한 대만의 올해 실질 GDP 성장률 전망치는 평균 4%다. 미국계 JP모건(5.6%)과 영국계 HSBC(5.2%)는 5%대를 제시했다. 대만은 한국과 달리 환율도 긍정적인 상황이다. 미국 달러당 대만 달러 환율은 2024년 말 32.805달러에서 지난해 말 31.258달러로 소폭 하락했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지