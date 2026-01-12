시사 전체기사

진옥동 신한금융지주 회장 “리더, 혁신의 불씨 돼야”

입력:2026-01-12 01:33
진옥동(사진) 신한금융지주 회장이 “지속 가능한 ‘일류 신한’을 위해 리더로서 의무를 다해야 한다”고 말했다.

11일 신한금융지주에 따르면 진 회장은 지난 8~10일 경기도 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 진행된 2026년 경영전략회의를 사회자 없이 직접 주재하며 약 250명의 그룹 경영진에게 이같이 주문했다.

‘미래 신한을 위한 담대한 서사’를 주제로 진행된 이번 경영전략회의는 예년보다 일정을 하루 더 늘려 2박 3일 끝장토론으로 진행됐다.

신한금융은 올해 중점 추진 과제로 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 가속, 생산적 금융 실행력 강화, 금융소비자 보호, 미래 전략산업 선도를 제시했다. 진 회장은 혁신 추진에 대해 리더들의 주체적 사고와 책임 의식을 당부했다. 그는 “기업의 리더는 조직의 미래를 위해 강한 실행력을 발휘해야 한다. 혁신의 불씨가 돼 미래 경쟁력을 높여주길 바란다”고 말했다.

김진욱 기자

