“어르신들 요양원 아닌 살던 집에서 임종 원해… 맞춤형 복지 강화”

통합돌봄 이끈 김명기 횡성군수

요양원 입소 주민들 “고려장” 토로

군 직원 ‘돌봄 스터디’… 이해도 높여



지난달 23일 강원도 횡성군청에서 만난 김명기(사진) 횡성군수는 이곳 고령화의 산증인이다. 2022년 군수로 당선되기까지 두 차례 낙선의 고배를 마셨다. 하지만 군민과 소통한 8년 동안 통합돌봄의 필요성을 누구보다 먼저 예상했다. 그사이 횡성군은 고령화율(65세 이상 인구 비율)이 해마다 1% 포인트씩 올랐고, 김 군수가 당선된 시기엔 31.3%에 이르렀다.



김 군수는 “요양원에서 만난 주민들은 ‘고려장을 당했다’ ‘인생이 끝났다’는 좌절감을 토로했다”며 “살던 곳에서 건강하게 생을 마무리할 수 있는 돌봄 체계가 필요하다는 걸 절실하게 느꼈다”고 말했다. 2023년 횡성군 노인실태조사에선 주민의 절반 가까이(45.6%)가 “노후에는 집에서 생활하고 싶다”고 응답했다.



횡성군은 발 빠르게 대응했다. 올해 3월 시행되는 본사업을 2년 전부터 준비했다. 사업이 안정화에 접어든 지난해에는 통합돌봄이 필요한 노인·장애인 292명을 발굴했고, 이들에게 의료·복지서비스 797건을 제공했다. 지난달 5일 보건복지부·국민건강보험공단 통합돌봄 성과대회에서 ‘보건소 협업을 통한 통합돌봄 선순환 구축 사례’로 최우수상도 받았다.



처음엔 쉽지 않았다. 노인·장애인의 개별 욕구를 파악하고 필요한 서비스를 연계한다는 통합돌봄은 담당 공무원과 주민 모두에게 낯선 개념이었다. 김 군수는 “보건소, 군청 부서별로 각자 있는 사업을 제공하는 수준에 그쳤고, 주민도 자신에게 무엇이 필요한지 몰랐다”고 회상했다.



김 군수는 통합돌봄에 대한 횡성군청 내 이해도를 높이기로 했다. 군 직원들은 일본에서 출간된 ‘2030 초고령미래 파탄을 막기 위한 10가지 플랜’이란 책으로 스터디 모임을 꾸렸다. 김 군수는 “지역사회 복지에 대한 이해와 열정이 깊은 직원들이 뒷받침해준 덕분”이라고 말했다.



김 군수는 고령화가 심화할수록 주민이 원하는 의료·복지서비스가 더욱 다양해질 것으로 전망했다. 그는 “과거에는 제공될 수 있는 복지 서비스의 총량이 중요했지만, 이제는 군민 한 명 한 명에게 꼭 필요한 서비스를 맞춤형으로 제공하는 게 더욱 중요해져 준비에 만전을 기하려 한다”고 말했다.



횡성=글·사진 이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



