청주공항 작년 이용객 466만9956명… 최다 기록
역대 최고 국제선 이용객 영향
“국내 톱4 지방공항 입지 다져”
중부권 거점공항인 청주국제공항의 지난해 이용객이 연간 역대 최고치를 달성했다.
충북도는 지난해 청주공항 이용객이 총 466만9956명으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 이는 2024년 457만9221명에 이어 2년 연속 400만명 돌파 기록이며 1997년 개항 이래 최다 이용객이다.
이 같은 기록에는 국제선 이용객 증가 여행이 큰 영향을 미쳤다. 청주공항은 지난해 누적 10개국 36개 노선이 운항됐다. 국제선을 이용한 승객은 총 194만2061명으로 집계됐다. 개항 이후 처음으로 국제선 이용객 100만명을 넘어선 2024년 146만8685명을 뛰어넘는 기록이다.
도는 청주공항이 김해, 김포, 제주와 함께 명실상부한 ‘국내 톱4’ 지방공항의 입지를 공고히 하게 됐다고 평가했다. 그간 톱4 자리를 두고 경쟁하던 대구공항의 경우 코로나19 사태를 기점으로 줄곧 청주공항에 뒤진 것으로 나타났다. 지난해 실적을 통해 대구공항의 연간 최대 이용객 기록(2019년 466만9057명)도 넘어서게 됐다는 게 도의 설명이다.
도는 해마다 증가하는 항공 수요 충족을 위한 주기장 확충, 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 확장 등 기반시설 개선에 속도를 내고 있다. 민간 전용 활주로 신설도 추진 중이다.
주기장은 오는 10월까지 13곳에서 17곳으로 늘리고 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 주차면수 1400여대를 확보한다. 국내선 여객터미널 확장은 올해 착공된다. 민간 전용 활주로 신설사업은 사전타당성조사를 앞두고 있다. 사전타당성조사 용역비 5억원이 올해 정부 예산에 반영되면서 본격 추진 기반이 마련된 상태다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
