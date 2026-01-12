한화 우주인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 4기 수료식
한화는 지난 10일 대전 한국과학기술원(KAIST)에서 우주과학 인재육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 4기 수료생들의 성과발표회와 수료식을 열었다고 11일 밝혔다.
우주의 조약돌은 한화그룹의 우주 사업 협의체인 ‘한화 스페이스 허브’와 KAIST가 만든 교육 프로그램이다. 48.5대 1 경쟁률을 뚫고 선발된 30명의 4기 수료생들은 지난해 7월부터 약 6개월간 교육과정을 이수했다.
이날 행사에서 수료생들은 ‘태양계 밖으로의 탐사’를 주제로 한 우주 미션 프로젝트를 수행하고, 6개월간의 제2의 지구 탐사 연구성과도 선보였다. 수료생들에게는 미국 항공우주국(NASA) 탐방, KAIST 영재교육원 수강 등의 기회가 제공된다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “우리나라가 우주 강국으로 도약할 수 있도록 씨앗을 심는 투자에 힘쓸 것”이라고 말했다.
