시사 전체기사

윤 측 ‘법원판 필리버스터’… 한밤까지 구형 지연

입력:2026-01-09 18:50
수정:2026-01-09 18:55
공유하기
글자 크기 조정

尹·군경 수뇌부 ‘내란’ 결심 공판
시민 안팎 운집… 법정 방청석 만석
오전~밤까지 증거조사만 이어져
尹 최종 선고는 다음 달쯤 나올 듯

윤석열 전 대통령이 9일 서울중앙지법 417호 형사대법정에서 열린 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 사건의 결심 공판에 출석해 굳은 표정을 짓고 있다. 김용현 전 국방부 장관(오른쪽 아래)도 자신을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 결심 공판에 출석했다. 서울중앙지법 제공

12·3 비상계엄 선포와 관련해 내란 우두머리 혐의 등으로 기소된 윤석열 전 대통령 재판의 결심 공판이 9일 열렸다. 지난해 1월 26일 윤 전 대통령이 구속기소된 지 약 1년 만이다. 선고는 다음 달 중 이뤄질 것으로 전망된다.

서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 이날 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 사건에 대한 결심 공판을 진행했다. 이날 공판은 윤 전 대통령이 지난 1월 26일 재판에 넘겨지고, 4월 14일 정식 재판이 시작된 뒤 열린 42번째 공판이자 마지막 변론 시간이었다.

윤 전 대통령은 그간 재판 출석 때와 같은 하얀색 셔츠에 남색 정장을 입고 법정에 모습을 드러냈다. 윤 전 대통령은 재판부를 향해 고개 숙여 인사하고 방청석을 둘러본 뒤 피고인석으로 향했다. 헌법재판소 탄핵 심판 때부터 윤 전 대통령 변호를 맡아온 윤갑근 변호사는 일어서서 윤 전 대통령을 맞이했다. 자리에 앉은 윤 전 대통령은 미소를 띤 채 변호인들과 대화를 나눴다. 재판이 시작된 뒤에는 눈을 감고 고개를 숙이거나, 간간이 PPT 화면과 지지자들이 앉아 있는 방청석을 바라봤다.

법원 안팎은 시민들로 붐볐다. 재판 시작 전 법정 출입구 앞엔 수십명의 시민들이 긴 줄을 선 채 입장을 기다렸다. 법정 내 마련된 방청석은 재판 시작과 동시에 가득찼다.

서울중앙지법 417호 대법정은 전두환·노태우·이명박·박근혜 등 전직 대통령들이 재판을 받았던 곳이다. 특히 1996년 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화항쟁 관련 내란 수괴(형법 개정 후 내란 우두머리) 등 혐의로 재판에 넘겨진 전 전 대통령에게 1심 법원이 사형을 선고했던 법정이다.

재판부는 속도감 있는 재판 진행을 예고했지만, 김 전 장관 측 등이 오전부터 밤늦게까지 장시간 증거조사 절차를 이어가면서 재판 진행이 지연됐다. 증거조사는 통상 주요 내용만 확인하고 간략하게 마무리되는 경우가 많지만, 이날은 피고인들마다 최소 1시간 이상씩 진행됐다. 서류 증거조사에 이어 특검의 최종 의견 및 구형, 변호인의 최종 변론, 윤 전 대통령을 포함한 피고인 8명의 최후진술 등도 장시간 이어졌다.

윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건에 대한 최종 선고는 다음 달쯤 나올 것으로 보인다. 재판부는 다음 달 말로 예정된 법관 정기 인사 이전에 선고하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

신지호 양한주 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘내란 우두머리’ 윤석열 결심공판 시작…사형 구형 주목
구독자 395만명 보유 35세 “1초도 허투루 쓸 수 없어요”
출산 직후 신생아 물 찬 세면대에 방치…검찰, 살해 고의 인정
‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동”
경찰, 김병기 ‘아내 법카유용 의혹 수사무마’ 고발인 조사
“운전면허 갱신 대기만 200명”…올해부터 ‘생일 전후 6개월’
국민배우 안성기 영면… 남긴 말은 “세상에 필요한 건 착한 사람”
“라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐”
국민일보 신문구독