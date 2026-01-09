윤 측 ‘법원판 필리버스터’… 한밤까지 구형 지연

尹·군경 수뇌부 ‘내란’ 결심 공판

시민 안팎 운집… 법정 방청석 만석

오전~밤까지 증거조사만 이어져

尹 최종 선고는 다음 달쯤 나올 듯

윤석열 전 대통령이 9일 서울중앙지법 417호 형사대법정에서 열린 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 사건의 결심 공판에 출석해 굳은 표정을 짓고 있다. 김용현 전 국방부 장관(오른쪽 아래)도 자신을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 결심 공판에 출석했다. 서울중앙지법 제공

12·3 비상계엄 선포와 관련해 내란 우두머리 혐의 등으로 기소된 윤석열 전 대통령 재판의 결심 공판이 9일 열렸다. 지난해 1월 26일 윤 전 대통령이 구속기소된 지 약 1년 만이다. 선고는 다음 달 중 이뤄질 것으로 전망된다.



서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 이날 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 사건에 대한 결심 공판을 진행했다. 이날 공판은 윤 전 대통령이 지난 1월 26일 재판에 넘겨지고, 4월 14일 정식 재판이 시작된 뒤 열린 42번째 공판이자 마지막 변론 시간이었다.



윤 전 대통령은 그간 재판 출석 때와 같은 하얀색 셔츠에 남색 정장을 입고 법정에 모습을 드러냈다. 윤 전 대통령은 재판부를 향해 고개 숙여 인사하고 방청석을 둘러본 뒤 피고인석으로 향했다. 헌법재판소 탄핵 심판 때부터 윤 전 대통령 변호를 맡아온 윤갑근 변호사는 일어서서 윤 전 대통령을 맞이했다. 자리에 앉은 윤 전 대통령은 미소를 띤 채 변호인들과 대화를 나눴다. 재판이 시작된 뒤에는 눈을 감고 고개를 숙이거나, 간간이 PPT 화면과 지지자들이 앉아 있는 방청석을 바라봤다.



법원 안팎은 시민들로 붐볐다. 재판 시작 전 법정 출입구 앞엔 수십명의 시민들이 긴 줄을 선 채 입장을 기다렸다. 법정 내 마련된 방청석은 재판 시작과 동시에 가득찼다.



서울중앙지법 417호 대법정은 전두환·노태우·이명박·박근혜 등 전직 대통령들이 재판을 받았던 곳이다. 특히 1996년 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화항쟁 관련 내란 수괴(형법 개정 후 내란 우두머리) 등 혐의로 재판에 넘겨진 전 전 대통령에게 1심 법원이 사형을 선고했던 법정이다.



재판부는 속도감 있는 재판 진행을 예고했지만, 김 전 장관 측 등이 오전부터 밤늦게까지 장시간 증거조사 절차를 이어가면서 재판 진행이 지연됐다. 증거조사는 통상 주요 내용만 확인하고 간략하게 마무리되는 경우가 많지만, 이날은 피고인들마다 최소 1시간 이상씩 진행됐다. 서류 증거조사에 이어 특검의 최종 의견 및 구형, 변호인의 최종 변론, 윤 전 대통령을 포함한 피고인 8명의 최후진술 등도 장시간 이어졌다.



윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건에 대한 최종 선고는 다음 달쯤 나올 것으로 보인다. 재판부는 다음 달 말로 예정된 법관 정기 인사 이전에 선고하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.



신지호 양한주 기자 pss@kmib.co.kr



