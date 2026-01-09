김경 “1억 전달 맞다” 자술서… 警, 강선우·김병기 겨눈다

피의자들 ‘공천 헌금’ 줄줄이 시인

“金에 2000만원” 구의원도 警 출석

무소속 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원의 중구 의원회관 의원실에 불이 꺼져 있다. 연합뉴스

무소속 강선우 의원과 김병기 더불어민주당 의원의 ‘공천헌금’ 의혹을 수사하는 경찰이 돈을 건넨 인물로 지목된 김경 민주당 서울시의원과 전직 동작구의원들로부터 금품 전달이 사실이라는 진술을 확보했다. 주요 피의자들이 혐의를 사실상 시인한 만큼 경찰 수사는 강 의원과 김 의원 부부 등에게로 향할 전망이다.



9일 국민일보 취재를 종합하면 강 의원에게 공천헌금 1억원을 전달한 의혹이 제기된 김 시의원은 최근 변호인을 통해 서울경찰청 공공범죄수사대에 자술서를 제출했다. 김 시의원은 지난달 31일 개인 일정을 이유로 미국으로 출국했으며 오는 12일 귀국할 예정이다.



김 시의원은 자술서에서 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원 측에게 공천헌금을 건넸다가 돌려받았다며 사실상 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 이는 금품 수수를 인지한 뒤 받은 돈을 김 시의원에게 돌려줬다는 강 의원 해명과 일치한다. 다만 공천헌금을 중개한 것으로 여겨지는 강 의원의 전직 보좌관 남모씨는 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.



공공범죄수사대는 이날 또 다른 공천헌금 의혹의 중심인 김 의원에게 현금을 건넸다는 탄원서를 작성한 전 동작구의원 김모씨를 피의자 신분으로 소환했다. 김씨의 변호인은 ‘조사에서 2000만원을 전달했다는 사실을 인정했느냐’는 취재진 질문에 “있는 그대로 다 말하고 나왔다”고 답했다.



앞서 김씨는 이재명 당시 민주당 대표에게 전달할 목적으로 작성한 탄원서를 통해 총선을 앞둔 2020년 1월 김 의원의 동작구 자택에서 김 의원 배우자 이모씨에게 2000만원을 현금 5만원권으로 전달하고 같은 해 6월 돌려받았다고 적었다. 경찰은 비슷한 시기 이씨에게 1000만원을 건넸다는 탄원서를 쓴 전 구의원 전모씨도 전날 소환 조사했다.



주요 피의자들이 혐의를 사실상 시인한 만큼 강 의원과 김 의원 부부에 대한 수사도 본격화될 전망이다. 경찰은 지난해 11월 문제의 탄원서를 확보하고도 수사를 제대로 안 했다는 논란에 직면한 만큼 향후 수사에 속도를 낼 것으로 보인다.



임송수 이찬희 기자 songsta@kmib.co.kr



