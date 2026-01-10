시사 전체기사

“중형 선고 기대” vs “이미 당 떠난 분”… 엇갈린 여야 분위기

민주당 “전두환 못지않은 중죄”
국힘 “정치 선동 이어질 문제 아냐”
장동혁 대표 쇄신안 이후 말 아껴

정청래 더불어민주당 대표가 9일 경남 거제시 하청면에서 굴 양식업자와 대화하고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 경남 민심을 청취하기 위해 이곳을 찾았다. 오른쪽 사진은 장동혁 국민의힘 대표가 9일 경기도 용인반도체클러스터 공사 현장에서 설명을 듣고 있는 모습. 여당의 반도체클러스터 새만금 이전 주장을 비판하기 위한 행보다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 결심공판이 진행된 9일 여야의 표정은 엇갈렸다. 더불어민주당은 윤 전 대통령에게 중형 구형이 당연하다고 촉구했고 국민의힘은 침묵 속에서 재판을 지켜봤다.

정청래 민주당 대표는 경남도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “전두환은 사형, 노태우는 무기징역이 구형됐다”며 “그들만큼 중죄를 지은 윤석열과 김용현도 마찬가지”라고 말했다. 정 대표는 “오늘의 범죄를 벌하지 않으면 내일의 범죄에 용기를 준다”며 “앞으로 내란 비상계엄의 꿈조차 꿀 수 없을 정도로 선고도 중형으로 나오길 바란다”고 했다. 이어 “사법부에서 엄중하게 단죄해 주실 것을 기대한다”고 강조했다. 1996년 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화항쟁 관련 수괴 등 혐의로 기소된 전두환 전 대통령에게는 사형이 구형됐었다.

국민의힘은 차분한 분위기였다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “공정하고 중립적인 재판부의 판결을 담담하게 지켜보겠다”고 말했다. 박 대변인은 정 대표의 발언에 대해 “정치적인 선동이나 감정적인 대응으로 이어질 문제가 아니라고 생각한다”며 “국내외적으로 위급한 상황에서 지금은 차분하게 재판 결과를 지켜볼 때”라고 했다.

지도부 관계자는 통화에서 “당에서 윤 전 대통령 구형에 대한 반응을 일절 논의한 바 없다”며 “이제 사법부의 시간으로 넘어갔다”고 말했다. 이같은 분위기는 최근 장동혁 대표가 발표한 쇄신안과도 연관돼 있다는 해석이 나온다. 장 대표는 지난 7일 “과거의 일은 사법부의 공정한 판단에 맡기고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 했다. 당 관계자는 통화에서 “윤 전 대통령은 이미 우리 당을 떠난 분”이라며 “당원이 아닌 분에 대해 애써서 반응을 할 필요가 있나 싶다”고 말했다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

