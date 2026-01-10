“중형 선고 기대” vs “이미 당 떠난 분”… 엇갈린 여야 분위기
민주당 “전두환 못지않은 중죄”
국힘 “정치 선동 이어질 문제 아냐”
장동혁 대표 쇄신안 이후 말 아껴
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 결심공판이 진행된 9일 여야의 표정은 엇갈렸다. 더불어민주당은 윤 전 대통령에게 중형 구형이 당연하다고 촉구했고 국민의힘은 침묵 속에서 재판을 지켜봤다.
정청래 민주당 대표는 경남도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “전두환은 사형, 노태우는 무기징역이 구형됐다”며 “그들만큼 중죄를 지은 윤석열과 김용현도 마찬가지”라고 말했다. 정 대표는 “오늘의 범죄를 벌하지 않으면 내일의 범죄에 용기를 준다”며 “앞으로 내란 비상계엄의 꿈조차 꿀 수 없을 정도로 선고도 중형으로 나오길 바란다”고 했다. 이어 “사법부에서 엄중하게 단죄해 주실 것을 기대한다”고 강조했다. 1996년 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화항쟁 관련 수괴 등 혐의로 기소된 전두환 전 대통령에게는 사형이 구형됐었다.
국민의힘은 차분한 분위기였다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “공정하고 중립적인 재판부의 판결을 담담하게 지켜보겠다”고 말했다. 박 대변인은 정 대표의 발언에 대해 “정치적인 선동이나 감정적인 대응으로 이어질 문제가 아니라고 생각한다”며 “국내외적으로 위급한 상황에서 지금은 차분하게 재판 결과를 지켜볼 때”라고 했다.
지도부 관계자는 통화에서 “당에서 윤 전 대통령 구형에 대한 반응을 일절 논의한 바 없다”며 “이제 사법부의 시간으로 넘어갔다”고 말했다. 이같은 분위기는 최근 장동혁 대표가 발표한 쇄신안과도 연관돼 있다는 해석이 나온다. 장 대표는 지난 7일 “과거의 일은 사법부의 공정한 판단에 맡기고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 했다. 당 관계자는 통화에서 “윤 전 대통령은 이미 우리 당을 떠난 분”이라며 “당원이 아닌 분에 대해 애써서 반응을 할 필요가 있나 싶다”고 말했다.
