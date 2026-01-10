방일 앞둔 이 대통령… 중일 압박 속 실용외교 시험대
13~14일 ‘日총리 고향’ 나라현 방문
중 수출 통제·일 과거사 거론 예상
이재명 대통령이 오는 13~14일 다카이치 사나에 일본 총리의 고향인 나라현을 방문해 셔틀 외교를 이어 나간다. 중·일 갈등의 틈바구니에서 국익 중심 실용외교를 실현할 수 있을지 주목된다.
청와대는 9일 “이 대통령이 1박 2일 방일 일정을 소화한다”고 밝혔다. 13일 나라현에 도착해 다카이치 총리와 단독·확대 회담, 공동 언론발표를 가진 뒤 만찬을 함께한다. 14일엔 문화 유적지인 ‘호류지’를 방문하는 등 다카이치 총리와 친교 행사를 가진 뒤 동포 간담회를 소화하고 귀국한다. 이 대통령 취임 후 한·일 정상회담은 다섯 번째이며 다카이치 총리와는 두 번째다.
위성락 국가안보실장은 “셔틀 외교를 통한 양국 정상의 유대·신뢰 강화에 더해 AI(인공지능) 등 미래 산업 분야에서의 협력 확대를 기대하고 있다”고 밝혔다.
과거사 문제도 논의될 전망이다. 위 실장은 “이번 회담을 조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한·일 양국이 인도적 측면에서 협력할 계기로 삼고자 한다”고 말했다. 야마구치현에 있는 해저 탄광인 조세이 탄광에선 1942년 수몰 사고로 조선인 136명을 포함한 183명이 사망했다.
중·일 갈등 상황에서 일본이 한·미·일 협력을 강조하며 한국의 책임 있는 역할을 요구할 가능성에도 관심이 모아진다. 시진핑 중국 국가주석도 최근 국빈 방중한 이 대통령에게 “역사의 올바른 편에 서서 전략적 선택을 해야 한다”고 요구했다. 다카이치 총리 발언 수위에 따라 중·일 사이 한국의 선택이 압박받을 수 있다. 정부의 실용외교가 시험대에 오르는 것이다. 다만 이 대통령이 민감한 현안에 언급을 피하는 ‘줄타기 전략’에 나설 것이라는 관측에 힘이 실린다. 이 대통령은 시 주석 언급에 대해 “공자 말씀으로 들었다”며 구체적 반응을 피했다. 위 실장은 “한·일, 한·중 정상회담을 하면 주변 정세에 대해 얘기하는 경우가 흔하다”며 “한·일 간에도 최근 정세 변화에 대해 각자 입장을 설명할 수 있다”고 예상했다.
위 실장은 중국의 대일본 희토류 수출 통제로 일본으로부터 2차 가공 소재를 수입하는 한국도 타격을 입을 가능성에 대해 “수출 통제는 우리도 무관하지 않다”며 “이번에 논의가 있을 개연성이 있다”고 답했다. 한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제에 대해서도 “이번에 논의가 더 이어질 수 있다”고 말했다. CPTPP는 아시아·태평양 지역 국가들이 일본 주도로 2018년 출범시킨 다자간 무역질서로, 미국의 관세 압박 대응 수단으로 중요도가 커지고 있다. 위 실장은 9월 아이치·나고야 아시안게임에 북한이 참가하는지에 대해선 “유의하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “스포츠는 상대적으로 난도가 낮은 분야의 교류다. 그런 계기에 북한이 국제무대로 나와 활동하는 것은 바람직한 일”이라고 말했다.
이 대통령은 오는 17~19일엔 공식 방한하는 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담을 한다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
