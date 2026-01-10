이민단속 중 총격 여성 사망… 美 전역으로 항의 시위 확산
포틀랜드서도 요원 총격에 2명 부상
미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원이 30대 여성에게 총을 쏴 숨지게 한 가운데 오리건주 포틀랜드에서도 ICE 요원이 시민 2명에게 총격을 가하는 사건이 잇따라 발생하면서 미 전역으로 항의 시위가 번지고 있다.
8일(현지시간) AP통신, 뉴욕타임스 등에 따르면 미니애폴리스에서 숨진 백인 여성 르네 니콜 굿의 사망에 항의하는 시위가 격화하고 있다. 시위대는 ICE의 주요 거점인 연방 청사 앞에 모여 “ICE는 물러가라”, “지금 당장 정의를” 등의 구호를 외쳤다. 국토안보부 산하 국경순찰대 요원들은 최루 가스를 사용해 시위대를 해산시켰다. 미니애폴리스 교육 당국은 안전을 이유로 지역 공립학교에 휴교령을 내렸다. BBC 방송은 숨진 여성이 이민 단속 현장에서 위법한 법 집행이 이뤄지는지를 감시하는 자원봉사자 신분의 ‘법률 감시자’로 현장을 참관하던 중 변을 당했다고 보도했다.
같은 날 오리건주 포틀랜드에서도 ICE 요원이 시민 2명에게 총격을 가해 부상을 입히는 사건이 발생하면서 긴장이 고조됐다. 미네소타 사망 사건 하루 만에 또다시 ICE가 연루된 총격 사건이 발생하자 미 언론도 집중 보도하며 촉각을 곤두세웠다. AP통신은 시위가 뉴욕, 시카고, 디트로이트, 로스앤젤레스, 시애틀, 워싱턴DC 등 주요 도시로 확산되고 있다고 전했다.
앞서 트럼프 1기 행정부 당시 흑인 남성 조지 플로이드가 위조 지폐 사용 혐의로 체포되는 과정에서 사망하자 ‘흑인의 목숨은 소중하다’는 슬로건을 내건 시위가 미 전역으로 확산된 바 있다.
