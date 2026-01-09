올해 경제성장률 목표 2%… 지난해 2배로 높인다
정부 경제성장전략… 내수 부양 총력
정부가 올해 경제성장률 목표를 지난해 배 수준인 2.0%로 끌어올리기로 했다.
정부는 9일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 대국민 보고회를 열고 ‘2026년 경제성장전략’을 발표했다. 이번 전략은 지난해 1.0%였던 경제성장률 반등을 위해 가용 정책 수단을 총동원하는 데 초점을 맞췄다.
경기 침체 원인이 된 내수를 회복하기 위한 대책을 다각적으로 가동할 계획이다. 연간 24조원 규모의 지역사랑상품권을 통해 지역별 소비 확대를 꾀하기로 했다. 오는 3월에는 경비 50%를 환급해주는 ‘지역사랑 휴가 지원’ 제도를 처음으로 실시한다. 비수도권 숙박 쿠폰 20만장 신규 발행 등의 대책도 병행한다. 올해 2.4% 증가할 것으로 예상된 건설투자도 내수 부양에 한 몫 할 것으로 내다봤다. 정부는 각종 대책 효과가 맞물리며 올해 민간소비가 전년(1.3%) 대비 0.4%포인트 늘어난 1.7% 증가할 것으로 전망했다.
잠재성장률을 끌어올리기 위한 대책도 추진한다. 각종 정책 펀드와 세제 지원 등으로 산업 경쟁력을 키우고 사회 문제가 된 ‘경제 양극화’ 해소 방안도 마련하기로 했다. 이 대통령은 “과실을 특정 소수가 아닌 모두가 나눌 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
