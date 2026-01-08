“무안공항 참사 둔덕 없었다면 전원 생존했다”… 국토부 항철위 연구용역 보고서
국토부 “규정 충족 못해” 첫 인정 유족 “모든 자료 공개·국조 추진”
12·29 무안 제주항공 참사 당시 항공기가 충돌한 로컬라이저(방위각시설·사진) 구조물이 콘크리트가 아니라 부서지기 쉬운 소재였다면 승객 사상 규모가 크지 않았을 수 있다는 분석 결과가 8일 공개됐다. 항공 시설 관리 부처인 국토교통부도 “로컬라이저 구조물이 안전 규정을 충족하지 못했고 개선이 필요했다”는 입장을 처음으로 국회에 전달한 것으로 확인됐다. 이번 보고서는 확정적인 사고 조사 결과는 아니지만, 콘크리트 둔덕이 사고를 키운 요인이라는 시각에 힘을 싣는 결과로 풀이된다.
김은혜 국민의힘 의원은 이날 보도자료를 통해 참사 당시 충돌 상황을 모의 실험(시뮬레이션)한 결과 보고서를 입수했다고 밝혔다. 보고서는 지난해 3월 국토부 항공철도사고조사위원회(항철위) 의뢰로 한국전산구조공학회가 작성했다. 결과 보고서가 항철위에 제출된 시점은 그해 8월이었지만 참사 1주기가 지난 지금에야 공개됐다.
김 의원에 따르면 학회는 사고 당시 활주로 상황 등을 토대로 충돌 시뮬레이션을 진행했다. 그 결과 로컬라이저가 부러지기 쉬운 구조물에 설치됐다면 중상자가 발생할 정도는 아니었다는 분석 결과를 도출했다. 항공기가 담장(로컬라이저 구조물)을 뚫고 지나갔을 경우 탑승객들이 받은 충격은 크지 않았을 것이란 취지다. 항공기도 지반을 약 770m(둔덕에서 630m) 정도 미끄러진 후 정지했을 것이라고 학회는 추정했다.
국토부도 오는 15일 국회 국정조사에 앞서 콘크리트 둔덕의 안전 규정 위반을 인정하는 의견을 제시했다. 국토부는 최근 국회에 자료를 제출하며 “무안공항 내 로컬라이저 시설이 공항 안전 운영 기준에 미부합했다”며 “2020년 개량사업 당시 규정에 따라 부러지기 쉽게 개선했어야 했다”는 입장을 담았다. 국토부는 사고 이후 콘크리트 둔덕에 대해 법 위반은 없었다는 입장이었고, 박상우 전 장관은 “규정의 물리적 해석만 따른 건 아쉽다”고만 언급했다. 국토부가 관련 규정 위반을 인정한 것은 처음이다. 유족 측은 입장문을 내고 “모든 조사 자료를 유가족에게 공개하고, 국정조사를 통해 관리 책임·사고 원인 전반을 규명해야 한다”고 촉구했다.
세종=양민철 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사