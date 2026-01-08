‘서부지법 폭동’ 배후 혐의 전광훈 구속 기로… “정치 보복” 반발
檢, 서부지법에 구속영장 청구 신혜식 ‘신의한수’ 대표는 반려 경찰 보완수사 이후 재신청
지난해 1월 서울서부지법 폭력 사태의 배후로 지목된 전광훈(사진) 사랑제일교회 목사가 구속 기로에 섰다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 서울서부지검은 전날 경찰이 신청한 전 목사에 대한 구속영장을 이날 서부지법에 청구했다. 지난해 8월 경찰이 사랑제일교회 등을 압수수색 하는 등 강제수사에 돌입한 지 약 5개월 만이다. 전 목사와 함께 신청된 보수 성향 유튜브 ‘신의 한 수’의 신혜식 대표에 대한 구속영장은 반려됐다.
전 목사는 윤석열 전 대통령의 구속영장이 발부된 이후 지난해 1월 19일 서부지법에서 벌어진 난입 행위를 부추긴 혐의(특수주거침입·특수공무집행방해 교사 등)를 받는다. 경찰은 전 목사가 신앙심을 내세운 심리적 지배(가스라이팅)를 해왔고, 금전적 지원을 통해 극단적 성향의 유튜버 등과 친밀한 관계를 유지하며 관리하는 방식으로 윤 전 대통령 지지자들의 폭력을 부추겼다고 의심한다. 전 목사는 경찰 압수수색 직전 교회 내 사무실 PC를 교체해 증거를 인멸했다는 의혹도 받는다.
경찰은 지난해 8월 5일 전 목사와 신 대표 등 관련자 7명의 주거지를 압수수색 했고, 같은 해 9월 23일에는 전 목사의 딸 전한나씨와 이영한 담임목사 사무실 등에 대해서도 추가 압수수색을 벌였다. 지난해 11월에는 전 목사와 신 대표를 피의자 신분으로 소환해 조사했다.
경찰은 지난해 12월 12일에도 전 목사 구속영장을 신청했지만 검찰이 보완 수사를 요구하며 영장을 돌려보냈다. 당시 검찰은 법리 해석 차이 등의 이유로 추가 수사가 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다. 경찰은 이후 관련자 추가 조사와 압수물 분석 등을 통해 혐의 보강에 집중했다. 앞서 경찰은 전 목사 등을 내란선동 혐의 피의자로 입건했지만 구속영장 신청 시 그 혐의는 적용하지 않았다.
그간 서부지법 사태와의 관련성을 부인해온 전 목사는 이번 구속영장 청구에 대해 강하게 반발했다. 사랑제일교회는 구속영장 청구 소식이 전해진 뒤 입장문을 통해 “정권의 눈치를 보는 정치적 보복이자 중립성을 상실한 보여주기식 법 집행의 전형”이라며 “가스라이팅이라는 비법률적이고 비상식적인 심리학 용어를 영장에 삽입해 전 목사를 현장 조정자로 몰아간 것은 명백한 법률 원칙 위반”이라고 주장했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사