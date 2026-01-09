K배터리 3사, 4분기 동반적자 관측… 올해도 어둡다
전기차 캐즘에 美보조금 폐지 타격
LG엔솔·삼성SDI·SK온, 적자낼 듯
전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에 미국·유럽 당국의 정책 불확실성까지 높아지면서 2차전지 산업의 실적 부진이 이어지고 있다. LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사는 지난해 4분기 동반 적자를 기록한 것으로 예상된다.
8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 LG에너지솔루션의 지난해 4분기 컨센서스(시장 평균 전망치)는 영업손실 615억원이다. 지난 3분기 영업이익 2358억원으로 배터리 3사 중 유일하게 흑자를 기록했지만, 4분기에는 적자 전환할 공산이 크다는 예상이다. 실제 실적이 시장 전망치를 밑돌 가능성도 열려있다. LG에너지솔루션은 9일 잠정실적을 발표한다.
삼성SDI도 연속 적자가 유력하다. 증권사들은 지난해 4분기 2000억원이 넘는 적자를 낸 것으로 추산했다. SK온 역시 지난 3분기 영업손실 1248억에 이어 2000억원 대의 적자가 예상된다.
배터리 3사의 4분기 실적 부진은 어느정도 예견돼왔다. 미국 정부가 지난해 9월 30일을 기점으로 대당 최대 7500달러에 달하던 전기차 구매 세액공제를 폐지했고, 연비 규제를 완화했기 때문이다. 이 영향으로 미국 내 전기차 수요가 확 줄었다. 자동차 시장조사업체 콕스오토모티브에 따르면 지난해 10월 미국 내 신규 전기차 판매량은 7만4835대로 전월 대비 48.9% 급감했다.
글로벌 전기차 브랜드들의 ‘속도 조절’도 배터리 업체 실적 하락에 영향을 미쳤다. 미국 자동차 제너럴 모터스(GM)은 전기차 투자 축소를 결정했고, 포드도 전기차 사업을 줄이고 우선순위를 하이브리드와 내연기관 모델로 재조정하는 계획을 공식화했다.
올해 전망도 밝지 않다. 유럽연합(EU)이 2035년으로 예정됐던 내연기관차 신차 판매 전면 금지 시점을 늦추기로 하면서 전기차 시장이 한층 더 얼어붙을 것으로 예상된다. 시장조사업체 벤치마크 미네랄 인텔리전스(BMI)는 올해 미국 전기차 판매량을 2025년 대비 29% 급감한 110만대로 예측했다. 유럽 시장은 전년 대비 14% 증가한 약 490만대 수준이 예상되지만, 과거 대비 성장률 둔화는 불가피할 것으로 전망된다. 중국의 성장세도 완만해질 것으로 관측된다.
배터리 업계는 전기차 수요 감소로 줄어든 매출을 에너지저장장치(ESS) 사업으로 보완하기 위해 분주한 실정이다. 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자는 신년사에서 “ESS 수요가 빠르게 확대되고 있다”며 “포트폴리오 리밸런싱의 성패를 좌우할 핵심 기회”라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
