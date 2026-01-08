마두로 생포처럼… 전장 전략 떠오른 외과수술식 제거
젤렌스키 “체첸 카디로프 제거해야”
중국선 ‘대만 라이칭더 축출’ 거론
도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 뒤 세계 주요 분쟁지역에서 전략 목적을 달성하는 접근법도 달라지고 있다. 정밀하고 신속한 군사작전으로 적국 수장만을 제거하는 ‘외과수술식 공격’이 각국에서 거론된다.
7일(현지시간) AFP통신에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 취재진과의 메신저 대화에서 종전 협상에 대한 자신의 구상을 설명하던 중 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 람잔 카디로프 체첸공화국 수장을 마두로 축출 방식으로 권좌에서 끌어내려야 한다고 주장했다.
젤렌스키 대통령은 “미국이 러시아를 압박해야 한다. 미국은 수단을 가졌고 방법도 알고 있다”며 “마두로에 대한 군사작전이 신속하게 진행된 것을 전 세계가 지켜봤다. 이제 카디로프에 대한 모종의 작전을 전개해야 한다”고 말했다. 카디로프를 제거해 푸틴 대통령을 압박하면 종전 협상을 유리하게 끌고 갈 수 있다는 것이다. 체첸은 우크라이나 전장에 병력을 파견하는 러시아 연방 구성국 중 하나다.
미군 특수부대 ‘델타포스’는 지난 3일 베네수엘라 수도 카라카스에서 작전 개시 3시간 만에 마두로를 생포했다. ‘절대적 결의’로 명명된 이번 작전은 교전 기간과 인명피해 규모를 최소화한 외과수술식 공격의 전형을 보여줬다는 평가를 받는다. 미군에선 단 한 명의 전사자도 발생하지 않은 반면 베네수엘라 내무부가 이날까지 집계한 인명피해 규모는 군·경과 민간인을 포함해 사망자 수만 100명이다.
워싱턴포스트(WP)도 “중국이 미국의 군사작전에서 기회와 교훈을 모색하고 있다”며 “대만해협에서 위기가 고조됐다”고 전했다. 중국 정부는 해외 정부 수반을 체포한 미국을 비판했지만, 현지 소셜미디어 웨이보에선 장기전을 치르지 않고 대만 체제를 전복할 방법으로 라이칭더 총통 축출이 거론되고 있다고 WP는 짚었다. 할 브랜즈 미국 존스홉킨스대 국제관계학 석좌교수는 “강대국들이 역내에서 무력을 사용하는 것이 중국에 나쁘지 않은 시나리오”라며 “이는 중국이 대만해협과 남중국해에서 이루려는 목표에 부합한다”고 말했다.
트럼프 2기 행정부에서 지난해 6월 이란 핵시설 공습 이후 두 번째 중대 군사작전으로 평가되는 마두로 축출 이후 반미 정권들은 신중한 자세를 취하고 있다. 트럼프 대통령과 대립각을 세우던 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 이날 백악관에 전화를 걸어 유화적 메시지를 보냈다. 트럼프 대통령은 “구스타보 대통령과 조만간 백악관에서 만날 것”이라고 밝혔다.
