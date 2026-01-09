연초부터 터지는 LNG선 수주 잭팟… “中 추격 따돌린다”

K조선사, LNG선 경쟁력 유지

중국도 건조역량 높이며 맹추격

정부, LNG저장창고 국산화 추진

삼성중공업 ‘LNG운반선’. 삼성중공업 제공

국내 조선업계가 연초부터 LNG(액화천연가스) 운반선 ‘수주 잭팟’을 터뜨리며 순항하고 있다. 중국 조선사들이 LNG선 시장에서도 추격 속도를 높이고 있지만, 한국은 고부가 선박 기술력과 시장 신뢰도를 기반으로 주도권을 내주지 않겠다는 전략이다. 정부 역시 LNG선의 핵심 요소인 화물창(LNG 저장창고) 기술 국산화를 추진하며 조선업계 경쟁력 강화에 힘을 싣고 있다.



8일 업계에 따르면 국내 주요 조선사들은 최근 굵직한 LNG선 계약을 따내며 기세를 올리고 있다. HD한국조선해양은 미주 지역 선사가 발주한 1조5000억원 규모의 LNG선 4척 건조 계약을 체결했다고 지난 6일 밝혔다. 삼성중공업은 지난달 23일에 이어 지난 2일 7000억원대 LNG선 계약(각각 2척) 수주를 연이어 공시했다. 지난달 19일에는 한화오션이 유럽 지역 선사와 LNG 운반선 7척을 계약하며 2조원대 대규모 수주를 알렸다.





LNG선은 영하 163도의 극저온 상태로 LNG를 운송해야 하는 고난도·고부가 선박이다. HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션 등 국내 ‘빅3’ 조선사는 대형 LNG선 건조 실적과 안정적인 납기·품질을 바탕으로 사실상 시장을 지배하고 있다. 컨테이너선과 벌크선 시장은 가격 경쟁력을 앞세운 중국에 주도권을 내줬지만, 기술장벽이 높은 LNG선 시장에선 여전히 한국이 우위에 있다는 평가다.



중국의 추격도 매섭다. 중국은 그간 국영 조선사 중국선박그룹(CSSC)의 자회사인 후동중화조선을 중심으로 LNG선 건조 실적을 쌓아왔고, 최근에는 다롄 등 일부 조선사들도 발을 넓히는 추세다. 후동중화조선은 지난해 5월 신규 LNG선 전용 야드를 가동하며 연간 LNG선 건조 역량을 6척에서 10척 이상으로 끌어올렸다. 선박 건조 기간 역시 24~30개월 수준으로 단축된 것으로 알려졌다. 정기선 HD현대 회장이 최근 신년사에서 “(조선 분야에서) 중국이 품질과 기술력 등 질적인 측면에서도 거센 추격을 이어가고 있다”고 언급한 배경이다.



다만 업계에선 한국이 LNG선 기술 우위를 단시일내 빼앗기지는 않을 거라는 전망이 우세하다. 이미 시장 선호도가 한국에 쏠려 있고, LNG선 특성상 안정적인 운항 및 인도에 대한 신뢰도가 크게 작용하기 때문이다. 미국의 중국산 선박 제재 가능성 등 시장 외적 요인도 영향을 미치고 있다.



업계 관계자는 “지난해 조선 수주 사이클도 노후 선박 교체가 아닌 LNG선 등 특수선에 대한 기술력과 미국의 중국 제재 등이 작용한 결과”라며 “고부가 선종에서의 경쟁력을 유지하는 것이 과제”라고 말했다.



영국 조선·해운 분석기관 클락슨리서치는 올해 LNG 운반선 발주 규모를 115척으로 예상하며 본격적인 성장 국면이 시작될 것으로 내다봤다.



이에 우리 정부도 조선업계의 LNG선 시장 경쟁력을 위한 화물창 기술 국산화 추진에 나섰다. 화물창은 LNG를 액화 상태로 보관하는 저장 창고로 LNG선의 핵심 기자재다. 원천 기술을 가진 프랑스 GTT사에 로얄티를 지급해야 하는 구조라 해당 기술을 국산화 하는 건 국내 조선업계의 숙원사업이기도 하다.



한국형 LNG 화물창인 ‘KC-2’ 모델은 소형 선박에 적용해 기본적인 안전성 검증을 마쳤으나 아직 대형 선박에는 적용한 사례가 없다. 지난달 LNG 화물창 국산화를 위한 워킹그룹을 가동한 정부는 올 1분기에 대형 선박에 대한 최종 실증 방안을 확정할 계획이다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



