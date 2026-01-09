경찰 꾸물대는 새… 키맨들 메시지 지우고 휴대폰 교체 정황
탄원서 작성한 前구의원 警 출석
“김병기에 1000만원 전달” 인정
警 부랴부랴 김경 통신영장 신청
김병기 더불어민주당 의원과 강선우 무소속 의원의 ‘공천헌금’ 의혹에 대한 경찰 수사가 속도를 내지 못하면서 증거인멸 우려가 커지고 있다. 2020년 총선을 앞두고 김 의원 측에 1000만원을 건넸다고 탄원서에서 주장한 전직 구의원의 변호인은 경찰 조사에 앞서 금품 전달을 사실상 인정했다. 경찰이 핵심 관계자들에 대한 압수수색 등 강제수사를 서둘러야 한다는 지적이 나온다. 이날 경찰은 강 의원에게 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원에 대해 통신영장을 신청했는데 한 발 늦었다는 평가도 나온다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 탄원서를 작성한 전 동작구의원 A씨를 8일 피의자 신분으로 조사했다. A씨 측 변호인은 조사받기 전 취재진에게 “탄원서의 사실 여부에 대해 진술할 것”이라고 말했다. 그러면서 “탄원서 내용에 1000만원을 전달했다는 게 있지 않느냐”며 “다른 금품을 주고받은 건 없다”고 말했다. 1000만원 전달 의혹을 사실상 인정한 것이다.
이날 경찰은 국정감사를 앞둔 지난해 9월 김 의원에게 고가의 점심식사를 접대하고 인사 관련 청탁을 받았다는 의혹이 제기된 박대준 전 쿠팡 대표도 참고인 신분으로 조사했다. 경찰은 2022년 지방선거 공천 과정에서 강 의원에게 1억원을 전달한 의혹을 받는 김 시의원의 귀국일도 조율 중이다. 당초 김 시의원은 이번 주말 귀국 예정이었으나 경찰이 날짜를 앞당겨 달라고 요청했다.
그러나 의혹의 핵심 관계자들이 휴대전화를 바꾸는 등 증거인멸 시도 정황이 나오면서 경찰이 강제수사 시기를 놓친 게 아니냐는 비판이 나온다. 경찰은 공천헌금 의혹이 공개적으로 불거진 지 약 열흘이 지난 이날까지 핵심 관계자들에 대한 압수수색을 하지 않았다.
이런 상황에서 전날 김 시의원의 텔레그램 계정은 신규 가입 메시지가 떴다. 주진우 국민의힘 의원은 “7일 저녁 10시49분 김 시의원이 텔레그램에 재가입했다”며 “기존 휴대전화를 없앴다는 뜻으로 증거인멸에 적극 나서고 있다”고 주장했다. 이에 경찰은 이날 김 시의원의 통화·문자 내역 등 확보를 위한 통신영장을 신청한 것으로 전해졌다. 탄원서에서 A씨에게 1000만원을 받았다가 돌려준 김 의원의 최측근 구의원으로 지목된 이모씨도 휴대전화를 바꾼 정황이 포착된 것으로 알려졌다.
강 의원 의혹의 ‘키맨’인 김 시의원에 대한 출국금지가 이뤄지지 않은 것에 대해서도 뒷말이 나온다. 김 시의원은 지난달 31일 미국으로 출국했고, 이후 경찰은 입국 시 통보해 달라고 법무부에 요청했다. 김 의원과 강 의원에 대한 직접 조사도 지연되는 모습이다.
김 의원의 경우 공천헌금뿐 아니라 배우자의 업무추진비 사적 유용, 차남의 대학 편입 특혜 등 의혹이 산적한 만큼 수사가 속도를 내야 한다는 지적이다. 해당 의혹들은 처음 제기된 지 시간이 지나 증거가 이미 훼손됐을 가능성도 배제할 수 없다.
이수진 전 민주당 의원은 2024년 2월 유튜브 방송에서 김 의원이 총선 출마를 원했던 이들로부터 돈을 받은 뒤 수개월 후 돌려줬다는 의혹을 제기했다. 배우자 이모씨의 업무추진비 유용 의혹은 동작경찰서가 2024년 4월부터 내사를 했다가 같은 해 8월 무혐의로 종결하는 과정에서 수사 무마 의혹까지 제기됐다.
조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.kr
