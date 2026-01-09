일본서도 순항… LS일렉트릭, ESS 612억 수주
韓기업이 달성한 최대 사업 실적
“기술력·사업역량·현지화 통했다”
LS일렉트릭은 지난해 일본 에너지저장장치(ESS) 사업 수주액이 612억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 신재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요에 힘입어 ESS 시장이 급성장하고 있는 일본에서 한국 기업이 달성한 최대 수주 실적이다.
LS일렉트릭은 설계·조달·시공(EPC) 사업을 비롯해 전력변환장치(PCS) 공급, 신재생발전소 투자 등 ESS 밸류체인 전반에 걸쳐 사업 포트폴리오를 확대하며 현지 시장을 공략했다. 2017년 일본의 첫 태양광·ESS 연계 신재생에너지 발전소인 훗카이도 치토세 태양광 발전소를 구축한 데 이어 2024년 도쿄도 보조금 연계 ESS 사업을 절반 가까이 수주하며 사업 기반을 확대했다. 지난해 4월에는 사업비 360억원의 미야기현 와타리 ESS 사업을, 11월에는 전력 기자재를 일괄 공급하는 ESS 시스템통합(SI) 분야에서 190억원을 수주했다. 일본 ESS 시장은 정부의 정책적 지원과 제도 변화가 맞물려 2024년 약 3억4360만 달러(약 4986억원)에서 2030년 약 10억9649만 달러로 매년 20% 이상 성장할 것으로 전망된다.
LS일렉트릭 관계자는 “기술력과 사업 역량, 현지화 전략이 종합적으로 인정받은 결과”라고 밝혔다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
