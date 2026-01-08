국방 강화로 ‘이천조국’ 꿈꾸는 트럼프… 내년 국방예산 1조5000억 달러로 증액

“장비 충분히 신속하게 생산 못해”

방산업계에 강도 높은 압박도

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 내년도 국방예산을 기존 9010억 달러(1307조원)에서 1조5000억 달러(2176조원)로 약 66% 증액하겠다고 밝혔다. 연간 국방예산이 1000조원에 달해 ‘천조국’으로 불리는 미국이 ‘이천조국’을 선언한 셈이다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “상원의원과 하원의원, 각료들, 다른 정치인들과 길고 어려운 협상을 한 끝에 나는 특히 이처럼 힘들고 어려운 시기에 우리나라의 이익을 위해 2027년도 국방예산을 1조 달러가 아닌 1조5000억 달러로 책정해야 한다고 결정했다”고 밝혔다. 이어 “이를 통해 우리는 오래전부터 누려야 마땅했던 ‘꿈의 군대’를 구축하고, 더 중요하게는 어떤 적을 상대하더라도 우리의 안전과 안보를 지킬 수 있을 것”이라고 했다.



앞서 트럼프 대통령이 지난달 18일 서명한 2026년도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방수권법(NDAA) 국방예산은 1조 달러에 못 미치는 9010억달러였다. 트럼프 대통령은 거액의 국방비를 증액한 배경으로 자신의 관세 정책을 들었다. 그는 “과거 전례 없이 미국을 갈취해온 많은 국가로부터 거둔 관세 수입이 없었다면 나는 1조 달러 규모를 유지했을 것”이라며 “특히 역사상 최악이던 ‘졸린’ 조 바이든 행정부 시절에는 상상조차 할 수 없었던 막대한 관세 수입 덕분에 우리는 쉽게 1조5000억 달러라는 수치를 달성할 수 있다”고 밝혔다.



방산업계에 강도 높은 압박도 가했다. 트럼프 대통령은 별도 게시글에서 “방산 업체들은 우리의 위대한 군사 장비를 충분히 신속하게 생산하지 못하고 있으며, 생산된 장비도 적절하거나 신속하게 유지 보수하지 못하고 있다”며 “이러한 문제들이 해결될 때까지 방산 업체의 배당금 지급과 자사주 매입, 임원 연봉 등을 제한하겠다. 어떤 경영진도 500만 달러(72억5000만원)를 초과하는 보수를 받아서는 안 된다”고 경고했다.



특히 미국 최대 방산 업체 중 하나인 레이시온(RTX)을 지목해 “생산 설비 투자를 확대하지 않으면 더 이상 거래하지 않겠다”고 압박했다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 420 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 내년도 국방예산을 기존 9010억 달러(1307조원)에서 1조5000억 달러(2176조원)로 약 66% 증액하겠다고 밝혔다. 연간 국방예산이 1000조원에 달해 ‘천조국’으로 불리는 미국이 ‘이천조국’을 선언한 셈이다.트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “상원의원과 하원의원, 각료들, 다른 정치인들과 길고 어려운 협상을 한 끝에 나는 특히 이처럼 힘들고 어려운 시기에 우리나라의 이익을 위해 2027년도 국방예산을 1조 달러가 아닌 1조5000억 달러로 책정해야 한다고 결정했다”고 밝혔다. 이어 “이를 통해 우리는 오래전부터 누려야 마땅했던 ‘꿈의 군대’를 구축하고, 더 중요하게는 어떤 적을 상대하더라도 우리의 안전과 안보를 지킬 수 있을 것”이라고 했다.앞서 트럼프 대통령이 지난달 18일 서명한 2026년도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방수권법(NDAA) 국방예산은 1조 달러에 못 미치는 9010억달러였다. 트럼프 대통령은 거액의 국방비를 증액한 배경으로 자신의 관세 정책을 들었다. 그는 “과거 전례 없이 미국을 갈취해온 많은 국가로부터 거둔 관세 수입이 없었다면 나는 1조 달러 규모를 유지했을 것”이라며 “특히 역사상 최악이던 ‘졸린’ 조 바이든 행정부 시절에는 상상조차 할 수 없었던 막대한 관세 수입 덕분에 우리는 쉽게 1조5000억 달러라는 수치를 달성할 수 있다”고 밝혔다.방산업계에 강도 높은 압박도 가했다. 트럼프 대통령은 별도 게시글에서 “방산 업체들은 우리의 위대한 군사 장비를 충분히 신속하게 생산하지 못하고 있으며, 생산된 장비도 적절하거나 신속하게 유지 보수하지 못하고 있다”며 “이러한 문제들이 해결될 때까지 방산 업체의 배당금 지급과 자사주 매입, 임원 연봉 등을 제한하겠다. 어떤 경영진도 500만 달러(72억5000만원)를 초과하는 보수를 받아서는 안 된다”고 경고했다.특히 미국 최대 방산 업체 중 하나인 레이시온(RTX)을 지목해 “생산 설비 투자를 확대하지 않으면 더 이상 거래하지 않겠다”고 압박했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지