농협의 민낯… 강호동 회장 5성급 스위트룸서 수천만원
해외출장 숙박비 4000만원 초과
조합장·간부들도 쌈짓돈 쓰듯
농식품부 특별감사서 67건 적발
1억원대 금품수수 의혹을 받고 있는 강호동 농협중앙회장이 해외출장 때마다 규정을 무시하고 호화 숙소에 묵은 사실이 농림축산식품부 특별 감사로 확인됐다. 많게는 1박에 200만원이 넘는 5성급 스위트룸을 이용한 기록이 확보됐다. 다섯 차례에 걸친 해외출장에서 초과 지출 숙박 경비가 총 4000만원 규모다. 조합장·간부들 역시 농협중앙회 경비를 쌈짓돈마냥 썼다. 농협중앙회 운영 전반에 대한 대수술이 필요하다는 지적이다.
농식품부는 농협중앙회·농협재단을 상대로 진행한 특별 감사 결과 67건의 부적절한 행위를 확인했다고 8일 발표했다. 농식품부는 국정감사와 언론 지적 사항 등을 감안해 특별 감사를 진행했다고 밝혔다. 이 중 2건은 지난 5일 수사당국에 고발했고 나머지 65건은 내부적으로 징계할 방침이다.
수사당국 인계 건은 내부 임직원 개인 비위에 3억2000만원의 변호사비를 대납한 사례와 친인척에게 수의계약 건을 몰아 준 배임 사례다. 대상은 밝히지 않았다. 농식품부 관계자는 “수사에 영향을 줄 수 있어서 구체적으로 밝히기는 어렵다”고 말했다.
이 외 내부 징계 대상인 감사 결과를 보면 강 회장은 절차를 숱하게 무시한 것으로 확인된다. 강 회장은 해외출장 시 1박에 250달러(약 36만원)인 상한을 단 한 번도 지키지 않았다. 적게는 1박당 50만원에서 많게는 186만원을 초과 지출해 4000만원을 더 썼다. 강 회장은 법적으로 공개해야 할 업무추진비 사용 내역도 공개하지 않고 있다.
간부들도 마찬가지 상황이다. 부회장과 간부 등 11명은 2024년 개최된 15회 이사회에서 즉석 안건으로 ‘특별성과보수’를 상정해 ‘셀프 보너스’를 줬다. 이 금액이 1억5700만원이다. 비상임 이사·감사와 조합감사위원이 300만~400만원의 특별활동수당을 내역·증빙 없이 매년 2회 관행적으로 수령해 온 사실도 파악됐다. 농식품부 관계자는 “강 회장과 지준섭 부회장에게 문답 요구를 했으나 이를 거부했다”고 말했다.
제 식구 감싸기도 횡행했다. 조합장을 대상으로 한 27건의 경징계중 최소 6건 이상은 중징계감인 ‘성희롱’ ‘업무 상 배임’으로 파악됐다. 하지만 인사위원회 개최도, 고발도 없었다. 외부업체와의 계약도 퇴직자들이 출자한 특정 업체와 수의계약하는 사례가 비일비재했다. 농협재단의 경우 2022년 1월부터 지난해 9월까지 기부물품 구매 등으로 지출한 623억원 중 599억원이 농협 관련 회사와의 수의계약이다.
농식품부는 추가 확인이 필요한 38건에 대해 추가 감사를 이어간다는 방침이다. 일단 강 회장 등 임원의 과도한 혜택을 들여다본다. 농협중앙회장은 실비·수당(3억9000만원) 외에 비상근으로 농민신문사 회장을 겸임하며 연봉 3억원을 더 받는다.
임원들이 증빙없이 자의적으로 집행할 수 있는 돈인 ‘직상금’도 점검한다. 2024년에 농협중앙회장과 전무이사가 쓴 직상금은 각각 10억8400만원, 1억8300만원이다. 조합장 선거 행태도 파고들 계획이다. 조경태 국민의힘 의원에 따르면 지난해 조합장 선거에서 선거법을 위반한 이들만도 4078명에 달한다. 김종구 농식품부 차관은 “이달 중 ‘농협개혁추진단’을 구성하고 제도 개선 방안을 논의할 것”이라고 밝혔다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
