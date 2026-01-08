희토류 中 의존도 70%… 日 자동차·기계업계 불안감 확산

“거듭된 항의에도 일방적 개발”

日, 中 동중국해 가스전 시굴 항의



중국이 일본을 겨냥해 희토류를 포함한 이중용도(군사·민간 겸용) 물자 수출 통제 조치를 내리고 일본산 반도체 핵심 원료에 대한 반덤핑 조사까지 벌이면서 중·일 갈등이 악화일로를 걷고 있다. 일본은 중국이 경계가 확정되지 않은 동중국해에서 가스전 개발을 강행하고 있다는 사실을 공개하며 맞대응에 나섰다.



기하라 미노루 일본 관방장관은 8일 정례 기자회견에서 전날 언론에 보도된 중국의 가스전 개발 움직임을 비판했다. 산케이신문은 지난해 말 일본 외무성이 오키나와 본섬 북서쪽 약 400㎞ 지점의 중·일 중간선 부근 해역에서 중국의 이동식 굴착선이 활동하고 있는 것을 확인했다고 전했다. 외무성은 일본 측이 외교 경로를 통해 항의의 뜻을 전했음에도 중국이 새로운 가스전 시굴 움직임을 지속하고 있다고 지적했다.



기하라 장관은 “일본 측의 거듭된 항의에도 불구하고 중국이 일방적인 개발 행위와 (해역 확정) 기정사실화 시도를 멈추지 않는 것은 극히 유감”이라고 밝혔다. 반도체 원료인 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사와 관련해서는 “조사 대상 기업과 협력하며 상황을 예의주시하겠다”고 말했다.



중국 관영 매체 환구시보는 사설에서 일본을 비판했다. 환구시보는 “수출 통제에 일본 측이 ‘국제 관례를 벗어났다’고 비난하는 것은 적반하장일 뿐 아니라 국제 공리(公理)를 모독하는 것”이라고 지적했다. 앞서 일본 외무성은 중국이 수출 통제 조치를 내리자 국제 관례를 벗어난 조치라며 반발했다.



중국이 희토류를 무기로 압박 수위를 높이자 일본 산업계에도 불안감이 확산하고 있다. 희토류의 중국 의존도가 70%를 넘는 상황에서 자동차, 전자부품, 기계 등 산업 전반이 직격탄을 맞을 수 있다는 전망이 나온다. 니혼게이자이신문은 지난해 중국이 미국을 겨냥해 희토류 수출을 통제했을 당시에도 일본 내 자동차 생산에 차질이 빚어졌다고 전했다. 당시 완성차 업체 스즈키는 일본 내 공장 가동을 3주간 중단했다. 일본의 한 자동차 업체 간부는 요미우리신문에 “다시 공급이 불안정해지면 감산해야 할지도 모른다”고 말했다.



전날 도쿄에서 열린 중·일경제협회와 일본국제무역촉진협회 공동 신년 행사에서 신도 고세이 일본제철 고문은 “매우 엄중한 환경 속에서 새해를 맞게 됐다”고 우려를 표했다.



한편 아사히신문은 이날 중국 해군 함정이 일본 규슈 가고시마현 남단 오스미 해협을 통과하는 횟수가 급증하고 있다고 보도했다. 중국 국방부는 “중국 고유 영토에 대한 합리적인 순시 활동”이라며 “일본은 언행에 신중을 기해야 하며 사태를 고조시키는 행동을 삼가라”고 경고했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



