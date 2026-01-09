“해보나마나” 모두 손사래… 국힘 경기지사 구인난

보수 1위 유승민조차 “생각없다”

후보군 안철수·김은혜도 선그어

도당 신년회에 의원 2명만 참석

여론 싸늘… 수도권 전패 위기설



국민의힘 내부에서 6·3 지방선거 수도권 전패 위기설이 퍼지고 있다. 경기도의 경우 여당 후보가 야당을 압도한다는 여론조사도 연이어 나오는 상황이다. 지속된 내홍으로 당 안팎의 상황이 어수선해 출마를 준비하겠다는 무게감 있는 인물도 등장하지 않고 있다.



한 국민의힘 관계자는 8일 통화에서 “지금 경기도는 국민의힘이 명함 돌리기도 어려울 정도로 싸늘하다”며 “원래도 어려운 지역이지만 이 정도까지 될 줄은 몰랐다”고 토로했다. 지난 6일 국민의힘 경기도당 신년 인사회에는 현역 의원 중 경기도당위원장인 김선교 의원과 출마를 희망하는 김은혜 의원 2명만 참석한 것으로 알려졌다. 국민의힘의 위기는 수치로도 증명되고 있다. 조원씨앤아이·리서치앤리서치가 지난 3~4일 경기도민 1000명을 대상으로 벌인 여론조사에서 국민의힘 지지율은 27.3%로 민주당(48%)에 크게 뒤졌다.



구인난도 심각하다. 같은 여론조사에서 당내 후보 적합도 1위를 기록한 유승민 전 의원은 최근 라디오에서 “전혀 (출마) 생각이 없다. 우리 당의 지금 모습으로 지선은 해보나 마나 한 것”이라고 잘라 말했다. 후보군으로 거론된 김은혜·안철수 의원도 현재로선 출마에 뜻이 없는 것으로 전해졌다.



반면 민주당의 경우 각종 여론조사에서 우세를 보이고 있는 김동연 경기지사를 상대로 김병주 의원이 도전장을 냈고, 추미애 국회 법사위원장과 한준호 의원 등도 경쟁을 준비 중이다. 한 국민의힘 수도권 의원은 “당에서는 추 의원이 상대 당 후보로 나와 줘야 그나마 유리하다는 우스갯소리까지 하고 있다”며 “마땅한 후보도 없는 상황에서 한가한 소리”라고 말했다.



‘절대 사수’ 목표를 세우고 있는 서울도 국민의힘 상황은 녹록지 않다. 정원오 성동구청장 지지세가 최근 급등하고 있고, 민주당 현역 의원도 다수 출마를 노리며 주목도를 키우고 있다.



당 지지율 반등에 실패하면서 시·구의원 과반을 민주당이 가져갈 수 있다는 우려도 나온다. 이 경우 서울시장을 사수해도 시정 동력을 얻기 어렵다. 서울시 관계자는 “거대 야당인 민주당에 국정 동력을 뺏겼던 윤석열 전 대통령처럼 될 수도 있는 상황”이라고 우려했다.



당 내부에선 5선의 나경원 의원이 “오세훈 시장을 이겨보고 싶다”며 출마 의지를 드러냈다. 안철수 의원도 최근 오 시장과 회동하며 보폭을 넓히고 있다. 당 관계자는 “이길 수 있는 곳에 최대한 전략적으로 집중하자는 분위기”라고 전했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘 내부에서 6·3 지방선거 수도권 전패 위기설이 퍼지고 있다. 경기도의 경우 여당 후보가 야당을 압도한다는 여론조사도 연이어 나오는 상황이다. 지속된 내홍으로 당 안팎의 상황이 어수선해 출마를 준비하겠다는 무게감 있는 인물도 등장하지 않고 있다.한 국민의힘 관계자는 8일 통화에서 “지금 경기도는 국민의힘이 명함 돌리기도 어려울 정도로 싸늘하다”며 “원래도 어려운 지역이지만 이 정도까지 될 줄은 몰랐다”고 토로했다. 지난 6일 국민의힘 경기도당 신년 인사회에는 현역 의원 중 경기도당위원장인 김선교 의원과 출마를 희망하는 김은혜 의원 2명만 참석한 것으로 알려졌다. 국민의힘의 위기는 수치로도 증명되고 있다. 조원씨앤아이·리서치앤리서치가 지난 3~4일 경기도민 1000명을 대상으로 벌인 여론조사에서 국민의힘 지지율은 27.3%로 민주당(48%)에 크게 뒤졌다.구인난도 심각하다. 같은 여론조사에서 당내 후보 적합도 1위를 기록한 유승민 전 의원은 최근 라디오에서 “전혀 (출마) 생각이 없다. 우리 당의 지금 모습으로 지선은 해보나 마나 한 것”이라고 잘라 말했다. 후보군으로 거론된 김은혜·안철수 의원도 현재로선 출마에 뜻이 없는 것으로 전해졌다.반면 민주당의 경우 각종 여론조사에서 우세를 보이고 있는 김동연 경기지사를 상대로 김병주 의원이 도전장을 냈고, 추미애 국회 법사위원장과 한준호 의원 등도 경쟁을 준비 중이다. 한 국민의힘 수도권 의원은 “당에서는 추 의원이 상대 당 후보로 나와 줘야 그나마 유리하다는 우스갯소리까지 하고 있다”며 “마땅한 후보도 없는 상황에서 한가한 소리”라고 말했다.‘절대 사수’ 목표를 세우고 있는 서울도 국민의힘 상황은 녹록지 않다. 정원오 성동구청장 지지세가 최근 급등하고 있고, 민주당 현역 의원도 다수 출마를 노리며 주목도를 키우고 있다.당 지지율 반등에 실패하면서 시·구의원 과반을 민주당이 가져갈 수 있다는 우려도 나온다. 이 경우 서울시장을 사수해도 시정 동력을 얻기 어렵다. 서울시 관계자는 “거대 야당인 민주당에 국정 동력을 뺏겼던 윤석열 전 대통령처럼 될 수도 있는 상황”이라고 우려했다.당 내부에선 5선의 나경원 의원이 “오세훈 시장을 이겨보고 싶다”며 출마 의지를 드러냈다. 안철수 의원도 최근 오 시장과 회동하며 보폭을 넓히고 있다. 당 관계자는 “이길 수 있는 곳에 최대한 전략적으로 집중하자는 분위기”라고 전했다.이강민 기자 river@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지