극우 유튜버에 대문 활짝… 이러니 의심받는 張 쇄신

[정치 언박싱]

고성국·윤민우 ‘윤어게인’ 입당

尹 절연 없는 쇄신도 애매모호

강성 보수 청년 영입 통로 우려도

장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 당 최고위원회의를 주재하고 있다. 최현규 기자

윤석열 전 대통령과의 명시적 절연 언급이 빠진 장동혁 국민의힘 대표 혁신안의 진정성을 의심하는 목소리가 당 안팎에서 계속되고 있다. 청년 중심, 외연 확대 등 장 대표의 구상이 원론적으로 옳지만 핵심 전제인 윤 전 대통령 절연이 모호하게 처리되면서 한계를 드러냈다는 평가도 나온다.



의구심을 품는 이들이 주목하는 것은 친윤(친윤석열) 인사들의 행보다. 쇄신안 발표 이틀 전인 지난 5일 ‘윤어게인’ 성향 강성보수 유튜버 고성국씨가 국민의힘에 입당했다. 고씨는 지난해 9월 자신의 유튜브에서 장 대표를 향해 “전광훈 목사, 황교안 전 총리 등이 이끄는 자유 우파 정당에 30석을 양보해야 한다”며 오는 6월 지방선거 공천 지분을 요구했다.



한동훈 전 대표는 8일 라디오 인터뷰에서 “(고씨는) 계엄 직전까지 지속적으로 윤 전 대통령에게 민심과 다른 방향으로 가도록 영향을 줬던 사람”이라며 “그런 분이 당으로 들어와서 영향을 끼친다면 다시 윤어게인 하겠다는 것으로 보이지 않겠느냐. 윤어게인 절연 없는 계엄의 극복이란 것은 허상”이라고 지적했다.



배우자의 계엄 직전 국군방첩사령부 채용 의혹 등이 불거진 윤민우 신임 국민의힘 윤리위원장에 대한 갑론을박이 계속되고 있다. 당원 게시판 의혹 사건을 심의할 윤 위원장은 취임 일성으로 “행위의 법적 책임뿐 아니라 윤리적 책임, 정치적 책임도 판단할 것”이라고 밝혔다.



지도부는 이날 정책위의장에 3선 정점식 의원, 지명직 최고위원에 호남 출신 조광한 전 남양주시장을 임명했다. 정 의원은 합리적 성향으로 당내 신임이 두터우나 친윤계 핵심 의원으로 꼽힌다. 더불어민주당 출신인 조 전 시장에 대해선 외연 확장 인사라는 평가와 윤어게인 기조에 벗어나지 않는 인사라는 평가가 엇갈린다. 그는 ‘윤·한 갈등’ 와중에 한 전 대표의 당대표 출마 반대 연판장을 주도했고, 윤 전 대통령 탄핵을 공개적으로 반대했다.



청년 중심 정치로의 전환 역시 윤 전 대통령 절연 없인 극단 성향 청년이 대거 입당하는 결과가 나올 것이란 우려가 적지 않다.



이형민 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 윤석열 전 대통령과의 명시적 절연 언급이 빠진 장동혁 국민의힘 대표 혁신안의 진정성을 의심하는 목소리가 당 안팎에서 계속되고 있다. 청년 중심, 외연 확대 등 장 대표의 구상이 원론적으로 옳지만 핵심 전제인 윤 전 대통령 절연이 모호하게 처리되면서 한계를 드러냈다는 평가도 나온다.의구심을 품는 이들이 주목하는 것은 친윤(친윤석열) 인사들의 행보다. 쇄신안 발표 이틀 전인 지난 5일 ‘윤어게인’ 성향 강성보수 유튜버 고성국씨가 국민의힘에 입당했다. 고씨는 지난해 9월 자신의 유튜브에서 장 대표를 향해 “전광훈 목사, 황교안 전 총리 등이 이끄는 자유 우파 정당에 30석을 양보해야 한다”며 오는 6월 지방선거 공천 지분을 요구했다.한동훈 전 대표는 8일 라디오 인터뷰에서 “(고씨는) 계엄 직전까지 지속적으로 윤 전 대통령에게 민심과 다른 방향으로 가도록 영향을 줬던 사람”이라며 “그런 분이 당으로 들어와서 영향을 끼친다면 다시 윤어게인 하겠다는 것으로 보이지 않겠느냐. 윤어게인 절연 없는 계엄의 극복이란 것은 허상”이라고 지적했다.배우자의 계엄 직전 국군방첩사령부 채용 의혹 등이 불거진 윤민우 신임 국민의힘 윤리위원장에 대한 갑론을박이 계속되고 있다. 당원 게시판 의혹 사건을 심의할 윤 위원장은 취임 일성으로 “행위의 법적 책임뿐 아니라 윤리적 책임, 정치적 책임도 판단할 것”이라고 밝혔다.지도부는 이날 정책위의장에 3선 정점식 의원, 지명직 최고위원에 호남 출신 조광한 전 남양주시장을 임명했다. 정 의원은 합리적 성향으로 당내 신임이 두터우나 친윤계 핵심 의원으로 꼽힌다. 더불어민주당 출신인 조 전 시장에 대해선 외연 확장 인사라는 평가와 윤어게인 기조에 벗어나지 않는 인사라는 평가가 엇갈린다. 그는 ‘윤·한 갈등’ 와중에 한 전 대표의 당대표 출마 반대 연판장을 주도했고, 윤 전 대통령 탄핵을 공개적으로 반대했다.청년 중심 정치로의 전환 역시 윤 전 대통령 절연 없인 극단 성향 청년이 대거 입당하는 결과가 나올 것이란 우려가 적지 않다.이형민 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지