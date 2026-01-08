알고리즘 갇힌 진보… 정치 관심 떠난 보수

출발지는 같았으나 도착지는 달랐다. 백지상태의 사람이 처음 정치 영상을 접했을 때 알고리즘이 어떤 방향으로 안내할지 궁금했다. 구독과 조회 이력이 전무한 계정을 생성해 하나는 더불어민주당 공식 채널 ‘델리민주’를, 하나는 국민의힘 공식 채널 ‘국민의힘TV’를 대상으로 지난달 9일 각 당 원내대책회의 영상을 시청했다.
이어 알고리즘 추천 영상을 두 갈래로 따라갔다. 1차 실험에서는 5단계까지, 2차 실험에서는 15단계까지 파고들었다. 1차에선 양당 3906개씩 7812개 영상(노드)이, 2차에선 민주당 라인 6만5267개, 국민의힘 라인 6만4443개 총 12만9710개의 노드가 수집됐다. 1차에 2시간, 2차에 40시간 이상이 소요됐다.
진영별 알고리즘 안내는 방향도, 분야도, 다양성도 달랐다. 진보 진영은 비슷한 여론이 반복하며 증폭되는 ‘닫힌 생태계’(에코체임버) 현상이 뚜렷하게 목격됐다. 보수 진영도 에코체임버 현상은 있었으나 현저히 느슨했고, 단계가 깊어질수록 정치와 무관한 콘텐츠와 채널로 분화했다. 나아가 지난해 정치 분야 핵심 이슈 8대 키워드를 조사하자 한 가지 현상이 수면 위로 드러났다. 보수는 여론 선점을, 진보는 여론 확대를 목표로 알고리즘이 작동했던 것이다.
같은 출발선, 다른 도착지
국민일보는 인공지능(AI) 유튜브 분석 자동화 플랫폼 ‘블링’과 협업해 유튜브 추천 알고리즘을 두 갈래로, 두 차례에 걸쳐 실험했다. 알고리즘이 만든 정치적 분절은 수치로 확인됐다. 민주당과 국민의힘 정당 유튜브 채널 두 시작점에서 도달한 채널의 중복률은 21.7%에 불과했다. 78.3%는 서로 다른 채널이 종착지였다. 데이터 분석에는 두 집합이 얼마나 겹치는지를 0~1 사이값으로 나타내는 지표 ‘자카드(Jaccard) 유사도’를 활용했다. 결과값은 ‘0.217’이었다. 1에 가까울수록 공통분모가 많다는 의미다. 0.2 수치는 추천 채널의 5분의 1만 겹치고 나머지는 서로 다른 정보 생태계로 갈라졌다는 뜻이다. 실제 국민의힘 추천 채널 3631개, 민주당 추천 채널 1562개 가운데 공통 채널은 925개에 그쳤다.
기본 통계를 보면 민주당 라인은 특정 영상이나 채널로 수렴하는 경향이 뚜렷한 반면 국민의힘 라인은 다양한 콘텐츠로 뻗어 나갔다. 총 노드 수는 국민의힘 6만4443개, 민주당 6만5267개로 유사했지만 중복을 뺀 고유 영상 수에서 국민의힘은 1만4633개, 민주당은 6129개로 국민의힘이 2.4배 다양했다. 고유 채널 수도 국민의힘이 3631개로 민주당(1562개)보다 2.3배 많았다. 영상 총량은 비슷했지만 민주당 라인은 비슷한 것을 반복해서 봤고, 국민의힘 라인은 더 넓고 다양하게 퍼졌다는 의미다. 레프트튜브(LeftTube·진보 유튜버)의 응집이 강해서일 수도 있고, 보수 정치 채널의 저변이 빈약해서 생긴 결과일 수도 있다.
영상 중복률에서도 같은 현상이 나타났다. 민주당 영상 중복률은 90.6%로, 국민의힘(77.3%)보다 13.3% 포인트나 높았다.
전체 알고리즘 추천 흐름에서 민주당 시작점은 같은 영상이 계속해서 재등장했고 국민의힘은 상대적으로 새 영상 유입이 더 많았다는 얘기다. 유튜브 정치 생태계 안에서 여당은 진영 논리에 갇혔고 야당은 진영 내 분화 경향이 나타난 것으로 해석된다.
추천 채널 비교에서도 진보와 보수 사이에 세워진 높은 담장이 확인됐다. 민주당 시작점에서는 ‘KBS다큐’ 채널이 단 한 번도 추천되지 않았고 국민의힘 시작점에서는 ‘이재명’ 채널이 한 번도 등장하지 않았다. 한 번 배제되면 알고리즘을 따라갈수록 더욱 외면받는 편향 강화 효과가 작동하는 것으로 풀이된다.
진보 성향 시사 채널은 양쪽 모두에서 추천됐지만 민주당 시작점에서 특히 압도적으로 많이 노출됐다. ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’은 민주당 4375회, 국민의힘 1179회로 3.7배 차이를 보였고, ‘매불쇼’도 민주당 4029회, 국민의힘 2107회로 민주당 쪽 노출이 두 배 가까이 많았다. 블링 관계자는 “전반적으로 여야 모두 유튜브 정치는 조회수를 따라가는 경향을 보이진 않았다”며 “특정 주제나 시청 이력을 기반으로 알고리즘 추천이 이뤄졌다”고 말했다.
진보의 에코체임버, 보수의 황폐화
비슷한 정치적 성향을 가진 사람의 목소리와 콘텐츠만 반복적으로 접하면서 그 의견이 서로 반향(echo)처럼 증폭하는 이른바 에코체임버 현상은 진보 성향 콘텐츠에서 훨씬 강하게 나타났다. 보수 채널은 콘텐츠 공급량에서 밀리면서 이용자가 정치 콘텐츠를 지속해서 소비하지 못했다. 보수 내에서는 추천 영상 알고리즘을 타고 들어갈수록 정치와 무관한 영역으로 분화하는 양상이 확연했다.
유튜브 알고리즘이 깊어질수록 같은 콘텐츠로 모이는지, 아니면 다른 콘텐츠로 퍼지는지를 살피기 위해 총 15단계(깊이·Depth 0~15)별로 수렴 패턴을 분석했다. 그 결과 민주당 시작점은 초기(깊이 0~4)에 고유 영상 비율이 100에서 64 수준을 오가며 다양한 영상이 노출됐으나 파고 들어갈수록 동일 영상 반복이 잦아졌고 궁극적으로 정치·시사 채널에 갇히는 것으로 나타났다. 특히 깊이 3에서 JTV뉴스가 전체 추천의 62.5% 차지했는데, 영상 10개 중 6개가 같은 채널을 반복적으로 띄웠다는 얘기다. 전형적인 에코체임버 패턴이 민주당 라인에서 확인됐다. 반면 국민의힘 라인은 특정 구간에서 급격한 움직임 없이 전체적으로 고유 영상 비율이 66~100%를 유지해 알고리즘이 밀어주는 중심 채널을 확인할 수 없었다.
민주당 라인의 핵심 경유지는 언론과 시사 채널이었다. 시사 채널은 여야 모두 비중이 큰 편이었지만 민주당이 압도적이었다. 델리민주에서 출발한 알고리즘은 공식 채널→언론→시사 유튜버→언론·시사 유튜버로 혼합되는 흐름을 보이며 시사 채널로 수렴했다. 반면 국민의힘TV 알고리즘은 공식 채널→기타(엔터·해외·건강 등)→교양·다큐·기타 혼합을 거쳐 다양한 분야로 분산됐다. 민주당 라인에서 정당 채널은 정치 구호의 ‘발화’ 역할에 그칠 뿐 깊이가 깊어질수록 언론(전주MBC·JTV뉴스·MBCNEWS 등)과 시사 유튜버(엠키타카MKTK·매불쇼·뉴스공장·한겨레TV 등) 사이 ‘닫힌 순환’을 통해 정치적 해석이 강화됐다. 알고리즘이 유사한 성향의 콘텐츠만 선별 노출하는 전형적인 ‘필터버블’이다. 반면 국민의힘 라인 알고리즘은 사실상 ‘정치’를 포기한 상태였다. 유튜브 내 보수 생태계는 황폐화 수준에 가깝다는 해석도 가능하다.
시사 채널은 여야를 막론하고 허브 채널 역할을 톡톡히 했다. 민주당과 국민의힘에서 시사 채널 추천 수는 각각 1만2293회, 5882회에 달했다. 민주당의 경우 시사 채널 추천 영상이 공식 채널보다 1000배 많았다. 정당 공식 채널에서 출발해 어느 단계에서 공식 채널을 다시 추천한 영상은 국민의힘은 2번, 민주당은 9번에 불과했다.
‘여론 선점’ 보수, ‘여론 확대’ 진보
국민일보는 정당별 알고리즘과 별도로 주요 정치 키워드 8개(내란·특검·탄핵·대장동·조희대·부정선거·간첩·회동)를 기반으로 추천 알고리즘도 추적했다. ‘내란’과 ‘특검’ 키워드는 국민의힘 시작점에서 더 이른 단계에 등장했다. 깊이 1~2단계부터 관련 영상이 노출된 반면 민주당 시작점에서는 6~7단계 이후에야 같은 키워드가 등장했다.
전체적으로 가장 많이 등장한 키워드는 ‘내란’이었다. 민주당 1819회, 국민의힘 1290회 등 총 3019회로 집계됐다. 국민의힘 라인 알고리즘이 이슈를 먼저 건드리지만 민주당 라인 알고리즘이 이를 더 집요하게 증폭시키는 구조인 셈이다.
키워드별로 등장 빈도는 ‘탄핵’을 제외하면 민주당이 압도적이었다. 예컨대 ‘조희대’ 키워드는 동일한 깊이 9~15단계 구간에서 민주당 195회, 국민의힘 56회로 3배 이상 차이를 보였다. ‘탄핵’의 경우 국민의힘 라인에선 3~15단계 사이 901회 등장됐지만 민주당 라인에선 145회 등장하는 데 그쳤다. 애초에 진보 진영으로 기울어진 운동장이어서일 수도, 보수 지지층의 응집력 자체가 진보 진영보다 낮기 때문일 수도 있다. 구독자 약 24만명의 ‘안진걸TV’를 제작하는 황준호PD는 “내란과 특검 키워드를 예로 들면 윤석열 전 대통령 측을 비호하려는 보수 진영에서는 먼저 우호적인 여론을 형성하기 위해 움직이는 것”이라며 “이후 진보 진영이 유튜브 생태계에 등장해 더 강하고 더 세고 더 오래 공격하는 패턴을 보이는데, 자주 관찰되는 현상”이라고 설명했다.
김혜원 이강민 이형민 기자 kime@kmib.co.kr
