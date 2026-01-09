편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 새해를 맞아 중소협력사의 경영 역량 강화를 위해 동반성장 경영 특강을 열었다고 8일 밝혔다.
BGF리테일은 지난 7일 서울 강남구 BGF사옥 7층 대강당에서 ‘2026년 협력사 초청 동반성장 경영 특강’을 진행했다. 행사에는 전국 50여개 협력사 임직원이 참석했다. 트렌드 분석가 김용섭 날카로운상상력연구소장이 연사로 나서 올해 소비 트렌드와 유통 시장의 변화, 기업들의 대응 전략을 중심으로 강연을 진행했다. 올해는 환경·사회·지배구조(ESG) 교육 프로그램도 함께 운영됐다. 민승배 BGF리테일 대표이사는 “앞으로도 ‘좋은 친구’라는 기업 이념을 바탕으로 협력사와 함께 성장할 수 있도록 상생 파트너십을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
BGF리테일 동반성장 경영특강
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사