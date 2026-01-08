中 대일 이중용도 물자 통제에 한국 기업 유탄 우려
정부, 관계 기관 대책 마련 착수
日 부품·소재 수입 기업 최대 영향
제3국 우회 수출 금지 카드도 꺼내
한·중·일 공급망 연결 리스크 ↑
중국이 군사 목적으로 활용될 수 있는 이중용도 물자의 일본 수출을 금지하면서 정부도 대책 마련에 나섰다. 중국의 핵심 광물과 일본의 가공 소재, 한국의 완제품으로 이어지는 한·중·일 공급망 구조상 한국도 유탄을 피하기 어렵기 때문이다. 특히 중국이 ‘제3국 우회 수출 금지’ 카드까지 꺼내면서 대일 수출입 쌍방향에서 리스크가 커질 수 있다는 우려도 나온다.
8일 관계 기관들은 중국의 대일 수출통제 조치가 국내 수입과 산업 전반에 영향을 미칠 가능성이 크다고 보고 대책 마련에 착수했다. 산업통상부는 서울 중구 대한상공회의소에서 산업 공급망 점검회의를 열고 기존 ‘희토류 공급망 태스크포스(TF)’를 ‘산업안보 공급망 TF’로 격상해 운영한다고 밝혔다. 중국의 글로벌 점유율이 높은 중희토류(디스프로슘·이트륨 등) 등 핵심 광물을 중심으로 공급망 교란 가능성에 대비한 시나리오별 대응 방안도 검토한다는 방침이다.
일본산 부품·소재를 수입하는 기업들이 이번 조치에 가장 큰 영향을 받을 것으로 보인다. 일본 제조사가 중국산 희토류를 구하지 못해 생산에 차질이 빚어질 수 있고, 일본이 중국산보다 비싼 희토류를 쓰면서 부품 단가가 상승할 수도 있다.
중국이 제3국을 통한 우회 수출까지 금지한다고 밝힌 것은 공급망 불확실성을 키우는 요인이다. 한 정부 관계자는 “한국 기업이 중국산 희토류로 만든 제품을 수출하는 것까지 막을 가능성도 배제할 수 없다”고 우려했다.
일각에선 일본의 ‘역공’ 가능성도 거론된다. 반도체 등 핵심 산업의 부품·소재에 대해 대중국 수출통제 맞불을 놓을 수 있다는 것이다. 이 경우 중국 현지에 진출해 있는 우리 기업에 타격이 예상된다. 정부도 일본의 대응 조치 가능성을 염두에 두고 다양한 대응 방안을 고심 중인 것으로 알려졌다.
중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 여행·유학 자제령, 일본산 수산물 수입 금지 재개 등 보복 조치를 이어오고 있다. 아사히신문은 이번 조치에 대해 “희토류를 비롯한 중요 광물, 화학물질, 공업제품, 재료 등 폭넓은 분야의 수입에 영향을 줄 수 있다”고 전망했다.
중국의 조치는 국제법으로도 제동을 걸기 어려운 상황이다. 특정 국가를 겨냥한 수출 금지 조치는 ‘한 나라에 준 혜택은 모든 회원국에 동일 적용된다’는 세계무역기구(WTO)의 ‘최혜국 대우’에 위배될 소지가 있다. 그러나 WTO 규범에는 ‘회원국은 자국의 본질적 안보 이익을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있다’는 예외조항도 있다. 중국은 이번 조치가 일본의 군사 전용 가능성을 차단하기 위한 ‘국가 안보 조치’라는 입장이다.
양주영 산업연구원 경제안보·통상연구실장은 “한·중·일 공급망이 이어져 있는 만큼 특정국이 받는 충격이 서로 확산할 수 있다”며 “취약 품목을 중심으로 소부장(소재·부품·장비)에 대한 지속적 투자가 필요하다”고 말했다.
최예슬 기자, 세종=양민철 기자 smarty@kmib.co.kr
