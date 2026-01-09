백덤블링·이단옆차기하고 계단 오르며 청소… ‘중국의 로봇 굴기’
[CES 2026]
휴머노이드 기업 절반 이상은 중국
화려한 퍼포먼스에 관람객들 환호
사각 링 위에서 권투 글러브를 낀 한 남성이 스텝을 밟으며 공격 자세를 취했다. 그의 앞에 선 대결 상대는 중국 유니트리 로보틱스의 휴머노이드 로봇 ‘G1’. 남성의 공세에 G1은 가드를 유지하며 주먹을 날렸다. 발차기를 정통으로 맞고 링 바닥에 쓰러졌다가도 무릎 관절을 접었다 펴며 순식간에 일어섰다. 남성이 게임이 끝났다는 듯 주먹을 맞부딪히자 G1은 링에 몸을 기대 숨을 돌렸다.
‘CES 2026’ 행사가 한창인 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 노스홀은 사실상 중국 로봇 기업들을 위한 무대였다. 백덤블링하는 휴머노이드부터 계단을 오르내리는 로봇청소기까지 시선을 사로잡는 각종 퍼포먼스에 관람객들은 연신 감탄을 쏟아냈다.
유니트리는 127㎝ 휴머노이드 G1과 ‘로봇개’로 불리는 4족 보행 로봇 등을 선보였다. G1은 고난도 춤부터 이단옆차기, 제자리 백덤블링까지 모든 동작이 자유자재로 가능했다.
현장에선 구매 문의도 빗발쳤다. 유니트리 부스 앞으로 긴 줄이 만들어지고 관계자 명함은 빠른 속도로 줄어들었다. 불과 5분 만에 미국 캐나다 독일 등 다양한 국가의 바이어들이 구매 상담을 요청했다.
유니트리 관계자는 “G1은 데이터 수집·학습을 위한 AR 글래스가 장착돼 있다”며 “인간의 실제 손과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있다”고 설명했다. 인간을 공격할 위험성에 대해서는 “로봇 관절과 소프트웨어에 움직임을 즉시 멈추게 하는 몇 개의 버튼을 만들었다”며 “이는 인간을 해치지 않도록 한다”고 말했다.
바로 옆의 ‘엔진AI’ 부스에서는 173㎝의 휴머노이드 ‘T800’과 138㎝ ‘PM01’이 번갈아 가며 무술과 춤을 선보였다. 유니트리 로봇만큼 민첩하지는 않았지만 몸이 두껍고 안정성이 뛰어났다.
이외에도 갈봇, 마오이클랩, 애지봇, 뉴라, 로보테라, 나인봇, PND로보틱스, 부스터 등 수많은 중국 기업들이 경쟁적으로 휴머노이드 로봇을 선보였다. 이번 CES에 참여한 휴머노이드 기업 중 절반 이상이 중국 업체일 정도다.
중국 로봇청소기의 진화도 두드러졌다. 베네치안 엑스포 전시관 정중앙에 자리한 로보락 부스에는 100여명의 사람들이 모여 계단을 오르내리며 청소할 수 있는 이족보행 로봇청소기 ‘사로스 로버’의 움직임에 집중했다. 사로스 로버는 계단이 나타나면 하단에 있는 두 다리를 빼내 몸체의 높이를 올려 계단에 올랐다. 해당 칸을 청소한 후에는 또 다음 칸으로 올라갔다.
또 다른 중국 기업 드리미도 계단을 오르는 ‘사이버 X’를 선보였다. 긴 타원형 바퀴 4개가 장착돼 계단 위로 몸을 기울여 올라간다.
중국 기업 관계자들은 이 같은 ‘기술 굴기’에 대해 “정부의 적극적 지원과 능력이 뛰어난 인재 수가 많은 국가적 배경이 더해진 덕분”이라고 뿌듯해했다. 또 다른 관계자는 “중국이 로봇 분야에 두각을 보인 것은 얼마 되지 않은 일”이라며 “언제까지나 강한 기업은 없다. 그것이 우리가 더 열심히 하는 이유”라고 말했다.
라스베이거스=양윤선 기자
