캄보디아 스캠범죄 설계자 천즈 체포 후 中 송환
세계 각국을 상대로 스캠(온라인 사기) 범죄를 벌인 프린스그룹 회장 천즈(38)가 캄보디아 당국에 체포돼 중국으로 송환됐다.
중국 관영 북경일보 등은 8일 캄보디아 내무부가 수개월간 중국과 공조 작전을 벌인 끝에 천즈 등 중국인 3명을 6일 체포해 송환했다고 전했다. 천즈는 지난해 10월 미국 정부에 의해 사기 및 자금세탁 혐의로 기소된 이후 잠적했다. 미국과 영국은 당시 프린스그룹 관련 기업 128곳과 개인 17명을 제재 대상으로 지정하고 재산을 압류했다.
천즈는 중국 푸젠성 출신으로 2010년 말쯤 캄보디아로 이주해 온라인 도박 등 각종 범죄와 부동산 개발에 손을 대면서 수조원대 부를 축적했다. 2014년 캄보디아 국적을 취득하고 2015년 프린스그룹을 설립, 은행업에 진출하고 고급 쇼핑몰을 세웠다.
AP통신에 따르면 그는 캄보디아 정치권과도 밀착했다. 훈 센 전 총리와 훈 마네트 현 총리 부자의 고문을 지냈고 캄보디아 왕실이 수여하는 귀족 칭호인 ‘네악 옥냐’도 받았다. 천즈의 스캠 범죄로 큰 피해를 본 중국은 2020년부터 수사에 착수했다. 한국 정부도 지난해 11월 천즈와 프린스그룹 등 개인 15명, 단체 132개를 독자 제재했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
