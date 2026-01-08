시사 전체기사

캄보디아 스캠범죄 설계자 천즈 체포 후 中 송환

입력:2026-01-08 18:50
프린스그룹 천즈 회장. 프린스그룹 홈페이지 캡처

세계 각국을 상대로 스캠(온라인 사기) 범죄를 벌인 프린스그룹 회장 천즈(38)가 캄보디아 당국에 체포돼 중국으로 송환됐다.

중국 관영 북경일보 등은 8일 캄보디아 내무부가 수개월간 중국과 공조 작전을 벌인 끝에 천즈 등 중국인 3명을 6일 체포해 송환했다고 전했다. 천즈는 지난해 10월 미국 정부에 의해 사기 및 자금세탁 혐의로 기소된 이후 잠적했다. 미국과 영국은 당시 프린스그룹 관련 기업 128곳과 개인 17명을 제재 대상으로 지정하고 재산을 압류했다.

천즈는 중국 푸젠성 출신으로 2010년 말쯤 캄보디아로 이주해 온라인 도박 등 각종 범죄와 부동산 개발에 손을 대면서 수조원대 부를 축적했다. 2014년 캄보디아 국적을 취득하고 2015년 프린스그룹을 설립, 은행업에 진출하고 고급 쇼핑몰을 세웠다.

AP통신에 따르면 그는 캄보디아 정치권과도 밀착했다. 훈 센 전 총리와 훈 마네트 현 총리 부자의 고문을 지냈고 캄보디아 왕실이 수여하는 귀족 칭호인 ‘네악 옥냐’도 받았다. 천즈의 스캠 범죄로 큰 피해를 본 중국은 2020년부터 수사에 착수했다. 한국 정부도 지난해 11월 천즈와 프린스그룹 등 개인 15명, 단체 132개를 독자 제재했다.

베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr

