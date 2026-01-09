기업 과징금 ‘하한선’ 정하나
공정위 검토… 현재 상한선만 설정
공정거래위원회가 법 위반 기업에 대한 과징금 제재 시 과징금을 일정 수준 이하로 내리지 못하도록 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 정부가 경제형벌 합리화 연장선에서 기업에 대한 경제적 제재 강화 방안 또한 고민하는 것으로 보인다.
8일 관계부처에 따르면 공정위는 법 위반 혐의가 있는 기업(피심인)에 대한 심의·의결 후 최종 제재 수위를 정할 때 과징금을 일정 수준 이하로 내릴 수 없도록 하한선을 설정하는 방안을 논의 중이다. 심사관이 제시한 과징금 수준 대비 하향 구간을 여러 개 설정하고 일정 수준 이하로 내리지 않도록 설정하는 의견도 나왔던 것으로 전해진다.
공정위는 현재 법 위반 행위에 따른 과징금 상한(정률 기준)만 두고 있다. 위반 행위의 중대성에 따라 상한선 내에서 과징금 규모를 정하는 식이다. 담합행위의 경우 최대 20%, 시장지배적남용행위는 6%, 표시광고법은 2% 내에서 부과하게 돼 있다. 정부가 지난달 29일 기업의 경제적 책임성을 강화하는 것을 골자로 발표한 ‘경제형벌 합리화 방안’에 따라 이 상한은 각각 30%, 20%, 10% 등으로 상향된다. 검찰 격인 공정위 심사관은 보통 혐의 여부, 과징금 액수 등 제재 수준에 대한 의견을 담은 문서인 심사보고서에 이 범위 내에서 가장 높은 수치를 제안한다.
과징금 제재 하한선이 정해질 경우 피심인 입장에서는 경제적 부담이 커질 수밖에 없다. 혐의가 없다고 방어를 하더라도 과징금 수위를 낮추는 데 한계가 생기기 때문이다. 과징금 제재의 경우 통상 최종 제재 수위는 심사보고서에 담긴 것보다 낮아지는 경우가 많다. 심의 과정에서 기업 측의 반박이 받아들여지거나 법 위반 사실을 인정하고 조사에 협력한 점 등이 참작되기 때문이다. 상임위원 등 판사 역할을 하는 위원회는 전원회의·소회의에서 심사관과 피심인 의견을 종합적으로 판단해 최종 제재 수위를 결정한다.
다만 실제 추진 여부는 불투명하다. 상임위원 측에서의 반대 기류 때문이다. 과징금 부과 하한선을 정하면 재량권이 축소된다는 게 주된 이유다. 정부 관계자는 “아직 확정된 바 없다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
