MBK 경영진 구속영장에 사모펀드 긴장… 투자 위축 우려도

사모펀드 핵심 구속영장 청구는 처음

업계 전반 신뢰도 하락 우려

“국민 눈높이 고려해야” 인식 확산

정부는 자본시장법 개정 추진

“국내 사모펀드 역차별” 지적도

김병주(오른쪽) MBK파트너스 회장이 지난해 10월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표. 이병주 기자

“잘못된 의사 결정이 회사 존폐를 좌우할 수 있겠다는 경각심을 업계가 느끼고 있다”(익명을 요청한 국내 사모펀드(PEF) 업계 관계자)



‘홈플러스 사태’를 수사하는 검찰이 김병주 MBK파트너스 회장 등 경영진 4명에 대해 구속영장을 청구하자 PEF 업계는 당황스러운 기색을 감추지 못하고 있다. 국내 주요 PEF의 핵심 경영진에게 구속영장 청구된 것은 이번이 처음이어서다. MBK는 운용자산만 약 44조원에 이르는 동북아시아 최대 PEF다.



업계에서는 법리 판단과 별개로 이번 사안이 사회적 여론의 영향을 크게 받은 사건으로 받아들이는 분위기다. 앞으로는 사회적 책임은 물론 국민 눈높이에 부합하지 않은 의사 결정을 내려선 안 된다는 인식이 퍼지고 있다. PEF 업계 한 관계자는 “MBK는 홈플러스 회생 신청 이후 일어날 사회적 파장에 대해서는 예상하지 못한 것 같다”며 “앞으로 PEF 업계는 ‘돌다리도 두드리고 건너는 식’의 신중한 투자를 하게 될 것”이라고 말했다.





이번 사태로 ‘먹튀 자본’의 불명예를 안은 것은 업계로서는 뼈아픈 대목이다. PEF 업계 전반의 신뢰도가 낮아지면서 투자 시 제약 조건으로 작용할 것이라는 우려도 나온다. PEF 업계가 ‘론스타 사태’ 이후 투기자본 이미지를 벗어나기 위해 20년간 쌓아온 신뢰의 공든 탑이 무너졌다는 아쉬움도 나온다. 우재준 서울과학종합대학원 교수는 “PEF들이 한국 이외 시장으로 눈을 돌리면서 투자 위축 효과가 나타날 수 있다”고 말했다. 또 글로벌 자금을 조달하는 측면에서도 이전보다 어려움을 겪을 수 있다는 전망도 나온다.



PEF는 기존 금융회사가 접근하기 어려운 부실기업과 대기업 비핵심 자산을 인수해 경영 효율을 높여 기업 가치를 끌어올리는 역할을 맡아 왔다. 기업의 자본 회수와 재투자를 도와 국내 자본시장에서 꼭 필요한 존재로 평가받았다. 그러나 홈플러스 사태로 투자 실패 시 손실이 기업과 사회 전반으로 전가되고 운용사의 책임은 제한적인 데 대한 비판의 목소리가 이어지고 있다.



정부와 여당은 제2의 홈플러스 사태를 막기 위해 PEF를 규제하는 자본시장법 개정을 추진 중이다.



금융위원회가 지난달 22일 발표한 PEF 제도 개선 방안에는 중대한 법령을 단 한 번이라도 위반하면 업무집행사원(GP) 등록을 취소하는 ‘원 스트라이크 아웃’과 순자산 200% 이상 규모로 차입을 일으켰을 때 사유와 관리방안 등을 금융당국에 보고하도록 하는 내용이 담겼다.



이에 국내 PEF가 역차별을 받을 수 있다는 의견도 적잖다. 국내 여론이나 규제의 큰 영향을 받지 않는 KKR이나 블랙스톤 같은 글로벌 PEF가 국내 PEF의 위축된 틈을 타 과감한 투자에 나설 수 있게 된다는 전망이다. 지난해 어피니티PE의 롯데렌탈 인수와 EQT파트너스의 더존비즈온 인수 등 굵직한 인수·합병(M&A)은 모두 글로벌 PEF의 몫이 됐다.



이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “PEF가 투자 기업 근로자의 이익을 크게 훼손하는 수준의 과도한 사익추구에 대해서는 정화 작용이 필요하다”면서도 “PEF의 역할이 생산적 금융을 위해서도 중요한 만큼 직접적인 규제보다는 국민연금 등 출자자(LP)가 PEF에 패널티를 주는 방식으로 규제하는 방안도 고려해볼 만하다”고 말했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



