미국의 그린란드 위협 노골화에도… 어정쩡한 나토 회원국

도널드 트럼프 행정부가 다음 주 덴마크 측을 만나 그린란드 문제를 논의할 계획이라고 밝혔다. 유럽 동맹국들의 반발에도 미국이 그린란드 병합 의지를 꺾지 않으면서 북대서양조약기구(NATO·나토)가 최대 위기를 맞았지만 나토 회원국들은 그렇다고 강경하게 대처하기도 어려운 상황이다.
마코 루비오 미 국무장관은 7일(현지시간) 의회에서 기자들을 만나 그린란드 매입 논란과 관련해 “다음 주에 그들과 만날 것”이라고 답했다. 다만 세부 사항은 언급하지 않았다.
루비오 장관은 미국이 그린란드를 매입하느냐는 질의에는 “그건 애초부터 늘 트럼프 대통령의 의도였다”고 말했다. 트럼프가 1기 당시부터 그린란드 매입 의사를 밝혀 왔다는 설명이다. 루비오는 이어 “난 대통령이 항상 선택지(option)를 보유하고 있다고 말해 왔다”며 원칙적으로는 군사 옵션도 배제하지 않는다는 입장을 다시 밝혔다.
미국이 그린란드 병합 주장을 이어가면서 나토 핵심 기반인 제5조 ‘집단 방위 조항’도 흔들리고 있다. 5조는 한 회원국에 대한 공격을 모든 회원국에 대한 공격으로 간주하는 조항인데 나토 회원국인 미국이 다른 회원국인 덴마크 자치령 그린란드를 공격하는 상황은 상정하고 있지 않아서다. 민주당 소속 크리스 머피 상원의원은 “제5조는 침공 국가가 나토 회원국이 될지는 예상하지 못했다”고 말했다.
트럼프는 이날 나토 유럽 회원국들의 반발을 의식한 듯 트루스소셜에 “미국이 없는 나토를 러시아와 중국은 전혀 두려워하지 않는다. 우리가 정말로 필요로 할 때 나토가 우리 곁에 있을지 의심스럽다”고 적었다. 이어 “그들이 우리를 위해 있지 않더라도 우리는 항상 나토를 위해 있을 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 행정부의 그린란드 위협이 갈수록 노골화되고 있지만 유럽의 속내는 복잡하다. 뉴욕타임스(NYT)는 유럽의 현실과 관련해 이날 ‘유럽과 세계의 다른 지역이 ‘제국주의자 트럼프’를 받아들이려고 애쓰고 있다’는 제목의 분석 기사에서 신중한 유럽의 분위기를 전했다. NYT는 우크라이나 전쟁 이후 러시아의 유럽에 대한 안보 위협이 커지면서 러시아 견제를 위해 미국의 존재가 더 절실히 필요해진 상황을 감안한 것이라고 분석했다.
NYT는 지난 6일 ‘의지의 연합’ 정상회의가 열린 뒤 나온 유럽 7개국 공동성명에서 그린란드와 덴마크에 연대를 표명하면서도 미국 정부에 대한 명시적 비판은 찾아볼 수 없었다고 전했다. NYT 는 “가장 중요하면서 가장 큰 혼란을 야기하는 동맹인 미국에 대해선 거의 언급하지 않았다”고 했다.
미국 공화당에서도 비판이 나오고 있다. 랜드 폴 상원의원은 “그린란드를 점령하기 위해 군대를 투입하는 행동에 대해 당내에서 전혀 지지하는 목소리를 듣지 못했다”고 했다. 톰 틸리스 상원의원도 트럼프의 최측근 스티븐 밀러 백악관 부비서실장을 겨냥해 “그린란드를 점령하는 것이 우리의 권리라는 것은 미친 발언”이라며 “당신이 미국 상원의원이나 의회를 대표해서 말할 수 없다”고 비판했다.
