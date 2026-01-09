효성重, 초고압변압기 ‘누적 10조원’ 돌파
국내 최초… 창원공장서 생산
효성중공업은 경남 창원공장이 초고압변압기 누적 생산 10조원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 단일 공장에서 초고압변압기와 차단기 생산액이 각각 10조원을 넘어선 것은 국내에서 창원공장이 유일하다.
효성중공업은 1969년 국내 최초로 154킬로볼트(㎸) 초고압변압기를 개발해 양산에 나선 이후 2002년 누적 생산액 1조원, 2014년 5조원 돌파에 이어 올해 1월 10조원을 달성했다. 1992년에는 765㎸ 변압기를 독자 개발하며 초고압 전력기기의 국산화를 주도해 왔다. 전압이 높을수록 송전 시 발생하는 전력손실이 줄어들어 대용량 전기를 안정적으로 보낼 수 있다. 차단기 생산액은 2024년 10조원을 넘어섰다.
전 세계 70여개국에 맞춤형 제품을 공급 중인 효성중공업은 미국 시장에서 765㎸ 변압기 점유율 1위, 영국과 노르웨이 등 유럽 시장에선 400㎸ 변압기 점유율 1위를 기록하고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
