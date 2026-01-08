한병도 “공천헌금 전수조사”에 與 “현실적으로 불가능” 재확인

공천관리위 구성·운영 지침 예고

금전적 이해관계자도 배제키로

연합뉴스

더불어민주당이 지방선거 공천 투명성 강화를 위해 지역위원장의 개입을 최소화하고 정치적·금전적 이해관계자를 배제하는 골자의 공천관리위원회 구성 및 운영 지침을 예고했다. 최근 당을 강타한 ‘공천헌금’ 논란을 잠재우려는 대책성 조처다. 당내에서는 공천헌금 전수조사 목소리도 분출하고 있지만 당은 현실적으로 불가능하다는 입장을 재확인했다.



민주당 원내대표에 출마한 한병도(사진) 의원은 8일 SBS라디오에서 “실효성에 의구심은 있지만 그래도 (전수조사) 이런 것들을 아주 강하게 해서 할 수 있는 모든 걸 하고 엄단하겠다는 의지를 보여줘야 한다”고 밝혔다. 경제정의실천시민연합도 성명에서 “공당이 공천 관련 검증 자료를 보존하지 않고 폐기해왔다는 것을 스스로 인정한 셈”이라며 “개선 의지를 보인 점에서는 의미가 있으나 과거의 문제를 제대로 밝히지 않고 넘어가려는 모습”이라고 지적했다.



지도부는 그러나 공천헌금 전수조사 필요성에는 재차 난색을 보였다. 기존의 자료 보존 관행상 실질적인 조사가 어렵다는 이유에서다. 기획단장인 조승래 사무총장은 “전수조사라는 게 말은 좋은데 실제로 할 수 없다. 통상 선거법 공소시효 6개월에 맞춰 보관하고 파기하기 때문에 남아 있는 건 회의록 정도”라고 말했다.



민주당 지방선거기획단은 이날 국회에서 전체회의를 열고 지선 공천 투명성 제고를 위해 시·도당위원장의 공천 관련 기구 참여를 금지하기로 결정했다. 지역위원장은 필수 인원만 최소화해 참여하고, 중앙당 차원에서 이행 여부를 점검하기로 했다.



기획단은 또 공천 관련 기구 위원이 검증 대상자와 이해관계로 얽혀 있는 경우 각종 표결을 비롯한 심사 등의 과정에서 배제하는 것을 원칙으로 하기로 했다. 혈연은 물론 금전적 이해관계 등도 포함된다. 이에 따라 출마 예정자들이 지역구 의원 등에게 관행적으로 전달해 온 ‘상납성 고액 후원’ 역시 배제 사유가 될 전망이다(국민일보 1월 7일자 6면 참조).



기획단 관계자는 “내가 출마 예정자에게서 고액 후원을 받았다고 한다면 본인 스스로 제척하는 것이 맞는다”며 “확인 결과 위반이 드러난다면 위원 자격을 박탈하고 원점에서 다시 결정해야 할 것”이라고 말했다.



민주당은 공개 브리핑 등을 통해 공천관리기구 회의의 투명성을 높이고, 관련 기록 보존에 대한 규정도 마련하기로 했다. 앞서 발표된 공천 신문고 및 암행어사단 운영과 마찬가지로 최근 불거진 공천헌금 논란에 따른 대책 성격을 띤다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 지방선거 공천 투명성 강화를 위해 지역위원장의 개입을 최소화하고 정치적·금전적 이해관계자를 배제하는 골자의 공천관리위원회 구성 및 운영 지침을 예고했다. 최근 당을 강타한 ‘공천헌금’ 논란을 잠재우려는 대책성 조처다. 당내에서는 공천헌금 전수조사 목소리도 분출하고 있지만 당은 현실적으로 불가능하다는 입장을 재확인했다.민주당 원내대표에 출마한 한병도(사진) 의원은 8일 SBS라디오에서 “실효성에 의구심은 있지만 그래도 (전수조사) 이런 것들을 아주 강하게 해서 할 수 있는 모든 걸 하고 엄단하겠다는 의지를 보여줘야 한다”고 밝혔다. 경제정의실천시민연합도 성명에서 “공당이 공천 관련 검증 자료를 보존하지 않고 폐기해왔다는 것을 스스로 인정한 셈”이라며 “개선 의지를 보인 점에서는 의미가 있으나 과거의 문제를 제대로 밝히지 않고 넘어가려는 모습”이라고 지적했다.지도부는 그러나 공천헌금 전수조사 필요성에는 재차 난색을 보였다. 기존의 자료 보존 관행상 실질적인 조사가 어렵다는 이유에서다. 기획단장인 조승래 사무총장은 “전수조사라는 게 말은 좋은데 실제로 할 수 없다. 통상 선거법 공소시효 6개월에 맞춰 보관하고 파기하기 때문에 남아 있는 건 회의록 정도”라고 말했다.민주당 지방선거기획단은 이날 국회에서 전체회의를 열고 지선 공천 투명성 제고를 위해 시·도당위원장의 공천 관련 기구 참여를 금지하기로 결정했다. 지역위원장은 필수 인원만 최소화해 참여하고, 중앙당 차원에서 이행 여부를 점검하기로 했다.기획단은 또 공천 관련 기구 위원이 검증 대상자와 이해관계로 얽혀 있는 경우 각종 표결을 비롯한 심사 등의 과정에서 배제하는 것을 원칙으로 하기로 했다. 혈연은 물론 금전적 이해관계 등도 포함된다. 이에 따라 출마 예정자들이 지역구 의원 등에게 관행적으로 전달해 온 ‘상납성 고액 후원’ 역시 배제 사유가 될 전망이다(국민일보 1월 7일자 6면 참조).기획단 관계자는 “내가 출마 예정자에게서 고액 후원을 받았다고 한다면 본인 스스로 제척하는 것이 맞는다”며 “확인 결과 위반이 드러난다면 위원 자격을 박탈하고 원점에서 다시 결정해야 할 것”이라고 말했다.민주당은 공개 브리핑 등을 통해 공천관리기구 회의의 투명성을 높이고, 관련 기록 보존에 대한 규정도 마련하기로 했다. 앞서 발표된 공천 신문고 및 암행어사단 운영과 마찬가지로 최근 불거진 공천헌금 논란에 따른 대책 성격을 띤다.송경모 기자 ssong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지