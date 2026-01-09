與이병진·신영대 의원직 상실… 판 커진 6·3 재보선
4곳 확정… 10곳 안팎 미니총선화
더불어민주당 국회의원 2명이 8일 당선무효가 확정돼 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거의 판이 예상보다 커지게 됐다. 현재까지 확정된 재보궐 지역은 4곳이지만 현역 의원의 지방선거 출마까지 예고돼 있어 10곳 안팎까지 전망된다.
대법원은 이날 지난 총선 때 재산을 축소 신고한 혐의 등으로 기소된 이병진(경기 평택을) 민주당 의원에 대해 당선무효형을 확정했다. 같은 당 신영대(전북 군산·김제·부안갑) 의원도 총선 당시 경선 여론조작을 한 혐의로 전직 선거사무장의 징역형 집행유예가 확정돼 당선무효가 됐다. 이로써 이미 보궐선거가 확정된 이재명 대통령의 인천 계양을, 강훈식 대통령비서실장의 충남 아산을에 더해 총 4곳의 재보궐선거가 확정됐다.
오는 4월 30일까지 실시 사유가 확정되면 6월 선거에 포함되는 만큼 재보궐 지역이 더 늘어날 가능성도 있다. 현재 양문석(경기 안산갑) 민주당 의원은 11억원 불법대출 의혹으로 3심이 진행 중이다. 1·2심에서 모두 당선무효형을 선고받았다. 허종식(인천 동미추홀갑) 민주당 의원은 ‘돈봉투 사건’으로 3심이 진행 중이다. 그는 1심에서 의원직 상실형이 선고됐지만 항소심에서는 무죄를 선고받았다.
민주당 송옥주(경기 화성갑) 안도걸(광주 동남을) 정준호(광주 북갑) 의원도 각각 1·2심 재판이 진행 중이다. 여기에 서울시장의 경우 민주당 김영배·박주민·박홍근·서영교·전현희 의원 등이 출마를 선언했거나 준비 중이다. 국민의힘에선 나경원·신동욱·조은희·조정훈 의원이 거론된다. 경기도지사는 민주당 김병주 의원이 출마를 선언했고. 추미애·한준호 의원도 고심 중이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
