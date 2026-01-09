“맞춤형 솔루션으로 AI에너지 선도”
[CES 2026] 두산 박정원 회장… 면접관 눈길
박정원 두산그룹 회장이 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 현장을 찾아 “인공지능(AI) 시대 에너지 시장을 선도할 것”이라고 강조했다. 두산은 올해 그룹 전체의 비즈니스 모델을 AI 중심으로 재편하는 ‘AI 전환’(AX), 폭증하는 전력 수요를 뒷받침할 ‘에너지 솔루션’, 실제 산업 현장에서 작동하는 ‘피지컬 AI’ 구현을 핵심 전략으로 삼고 있다.
박 회장은 박지원 그룹 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 스캇 박 두산밥캣 부회장 등과 함께 CES 메인 전시관인 LVCC에 마련된 두산 부스를 방문했다. 박 회장은 “AI 시대를 맞아 데이터센터를 중심으로 전력 수요가 많이 늘어날 것이고 고객 여건에 따라 에너지 수급 방식도 다양해질 것”이라며 “두산은 각각의 니즈에 대응할 수 있는 에너지솔루션을 갖추고 있는 만큼 맞춤형 전략으로 에너지 시장을 리드하겠다”고 밝혔다. 두산은 이번 CES에서 AI 데이터센터용 380메가와트(㎿)급 대형 가스터빈, 소형모듈원전(SMR), 수소연료전지 모형 등 다양한 솔루션을 선보였다. 이와 함께 두산밥캣은 건설 현장 작업자를 지원하는 음성기반 AI 기술인 ‘잡사이트 컴패니언’을, 두산로보틱스는 CES AI 부문 최고혁신상을 받은 로봇 솔루션 ‘스캔앤고’를 소개했다.
박 회장은 현장 인재 채용에도 직접 나섰다. 두산은 이번 CES 기간 현지에서 연구개발(R&D) 인력을 뽑는 글로벌 공개채용을 진행했는데, 미국 상위급 공과대의 석박사급 인재가 대거 지원한 것으로 전해졌다. 최종 면접관으로 참여한 박 회장은 “이번 채용을 시작으로 지금 시대에 두산이 필요로 하는 역량과 열정을 지닌 인재를 지속해서 확보해야 한다”고 강조했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
