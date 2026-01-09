남자 테니스 ‘빅2’, 인천서 올해 첫 승부
현대카드 슈퍼매치
10일 인천 인스파이어 아레나서
알카라스 VS 신네르 맞대결
남자 테니스 ‘빅2’ 시대를 연 카를로스 알카라스(1위·스페인)와 얀니크 신네르(2위·이탈리아)가 한국에서 맞붙는다. 올해 첫 메이저 대회 호주오픈을 열흘 앞두고 ‘미리 보는 결승전’이다.
알카라스와 신네르는 오는 10일 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 현대카드 슈퍼매치 14에서 맞대결을 벌인다. ‘페나조(로저 페더러·라파엘 나달·노바크 조코비치)’ 이후 새 시대를 이끄는 두 선수의 새해 첫 승부다. 세계 랭킹 1·2위 선수의 첫 방한인 만큼 관심도 뜨겁다. 지난해 11월 입장권 예매가 단 10분 만에 매진됐다.
2003년생 알카라스와 2001년생 신네르는 현재 테니스계를 양분하고 있다. 최근 2년간 메이저 대회 우승 타이틀을 4개씩 나눠 가졌다. 알카라스가 2024년 프랑스오픈과 윔블던, 지난해 프랑스오픈과 US오픈를 제패했고, 신네르는 2024년 호주오픈과 US오픈, 지난해 호주오픈과 윔블던에서 정상에 올랐다. 특히 지난해에는 서로 세계 1위 자리를 내주고 빼앗기를 반복했다.
상대 전적에선 알카라스가 10승 6패로 우위에 있다. 지난 시즌만 봐도 4승 2패로 앞선다. 다만 가장 최근 경기였던 지난해 11월 남자프로테니스(ATP) 파이널스 결승에선 신네르가 2대 0으로 완승을 거뒀다. 또 이번 경기는 신네르가 최강자로 군림하는 실내 하드코트에서 펼쳐진다. 신네르는 실내 하드코트 31연승을 이어가고 있다.
두 선수는 서로를 ‘약점이 없는 선수’라고 평가한다. 비슷한 시기 투어에 올라온 이들은 코트에서 숨길 것이 없을 정도로 서로를 잘 알고 있다. 플레이 스타일은 극명하게 갈린다. 알카라스는 창의적이고 투지 넘치는 플레이를 앞세우는 반면, 신네르는 기계 같은 정밀함과 안정성이 강점이다. 신네르는 코트 위에서 감정을 드러내는 일도 잘 없다.
알카라스는 이번 맞대결을 앞두고 “신네르는 공격력도 강하고 수비에서도 놀라울 만큼 빠르고 안정적이다. 첫 포인트부터 마지막 포인트까지 100%를 쏟아내야만 이길 기회를 만들 수 있는 선수”라고 말했다. 신네르도 “정말 빨라서 코트 어디에서든 그를 뚫기가 쉽지 않다. 정신력도 굉장히 강하다. 이런 점들이 그를 상대할 때 가장 큰 어려움이 된다”고 밝혔다.
이벤트 경기지만 긴장감이 감돈다. 오는 18일 개막하는 호주오픈의 전초전과 다름없어서다. 신네르는 대회 3연패에 도전한다. 알카라스로선 신네르를 꺾어야 최연소 커리어 그랜드슬램을 달성할 수 있다. 특히 알카라스는 시즌 직전 큰 변화를 맞았다. 7년간 함께해온 후안 카를로스 페레로 코치와 지난달 결별한 후 처음 코트에 나선다.
