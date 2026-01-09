“AI 홈로봇 ‘클로이드’ 내년 현장 투입”
[CES 2026] LG전자 류재철 CEO 간담회
류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 ‘제로 레이버 홈’(가사 노동 해방)의 마지막 퍼즐로 홈로봇을 지목하며 내년부터 ‘LG 클로이드’ 실증에 나설 예정이라고 밝혔다.
류 CEO는 7일(현지시간) CES 2026 행사가 진행 중인 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 기자간담회를 열고 “내년쯤이면 클로이드가 실험실에서 나와 현장에 투입될 것”이라며 “클로이드는 LG전자가 지향하는 제로 레이버 홈의 마지막 퍼즐”이라고 말했다.
현장 투입에 앞서 LG 클로이드의 지능도 계속 업그레이드 될 예정이다. 류 CEO는 “단순 물리적 노동 해방을 넘어 멘탈까지 케어해줄 수 있는 방향을 고려하고 있다”고 말했다. 예를 들어 그날 고객에게 있었던 일과 냉장고 식재료 등을 고려해 저녁 메뉴를 제안해주는 등 일상 속 고민까지 덜어줄 수 있도록 하겠다는 것이다.
로봇 동작 속도가 상대적으로 느리다는 평가에 대해 류 CEO는 “몇 달 내 해결할 수 있는 문제”라며 자신감을 드러냈다. 그는 “아직 트레이닝을 다 하지 못한 상태에서 클로이드를 일찍 선보이게 됐다”며 “현재 대규모 트레이닝을 진행 중이며 몇 달 내에 사람과 유사한 속도로 충분히 (성능이) 올라올 것이라 본다”고 강조했다.
‘로봇의 구독화’도 언급했다. “아직 확정된 건 없지만 LG전자의 강점인 가전 구독 형태처럼 로봇을 하나의 서비스 형태로 구독과 연계해 고객 접근성을 높이는 부분까지 함께 고민하고 있다”는 것이다.
내년부터 본격적인 홈로봇 사업 확장을 위해 그룹 전체의 역량이 투입될 전망이다. 류 CEO는 “로봇의 관절 역할을 하는 액추에이터는 LG전자 브랜드 ‘악시움’ 제품을 내재화할 계획이며 라이더·센서류는 LG이노텍, 배터리는 LG에너지솔루션, 시스템통합(SI)은 LG CNS와 협력을 검토하고 있다”고 말했다.
사업 전반의 속도감 있는 성장도 공언했다. 류 CEO는 “AI의 등장 이후 남들과 비슷한 속도로는 사업 주도권 확보를 결코 장담할 수 없음을 체감한다”며 “근원적 경쟁력 강화와 고성과 포트폴리오 마련, AX를 통한 업무 방식의 근본적 변화로 생산성을 2~3배 높이겠다”는 청사진을 제시했다.
라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사