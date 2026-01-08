‘왕의 귀환’… 삼성전자, 4분기 영업익 20兆 사상 최대
반도체서만 16조∼17조 실적 추정
매출 93조… 올 영업익 100조 기대
삼성전자가 한국 기업 최초로 단일 분기 영업이익 20조원 시대를 열었다. 인공지능(AI) 붐이 이끈 반도체 슈퍼사이클에 올라타며 한때의 ‘삼성 위기론’을 ‘삼성 서프라이즈’로 바꾼 것이다. 이런 기세라면 올해 연간 영업이익 100조원 돌파도 가능할 수 있다는 기대감이 벌써 나온다.
삼성전자는 지난해 4분기 영업이익(연결 기준)이 전년 동기 대비 208.2% 급증한 20조원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 기존 최고치였던 2018년 3분기의 17조5700억원을 훌쩍 뛰어넘는 분기 기준 사상 최대 실적이다. 국내 기업 전체에서도 전례가 없는 기록이다.
4분기 매출 역시 93조원으로, 전년 대비 22.7% 늘고 직전 분기보다는 8.1% 증가하며 사상 최대를 기록했다. 지난해 연간 전체 매출도 332조7700억원으로, 2022년의 302조2300억원 이후 3년 만에 역대 최대 연간 매출 실적을 갈아치웠다.
업계는 메모리 초호황기가 본격 막이 올랐으며, 글로벌 메모리 제조업체 중 생산능력이 가장 높은 삼성전자가 D램 및 낸드 전반에 걸친 가격·수요 강세에 가장 큰 수혜를 받고 있다고 본다. 지난해의 경우 특히 글로벌 빅테크 기업들이 경쟁적으로 AI 투자에 나서면서 D램·고대역폭메모리(HBM) 수요가 폭발했다.
부문별 실적은 공개되지 않았지만, 업계에서는 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 16조~17조원대 영업이익을 낸 것으로 추정한다. 전 분기(7조원) 대비 10조원가량 급증한 수준이다.
반도체 가격 급등이 스마트폰·TV 등 완제품 제조(세트) 부문에 대한 비용 압박으로 작용했지만, 반도체 사업부의 압도적인 실적이 다른 부문의 부진도 상쇄하는 모양새다. 모바일경험(MX)·네트워크사업부가 2조원대, 디스플레이는 1조원대, 하만은 5000억원대 영업이익을 낸 것으로 관측된다. TV·가전 사업부는 1000억원 수준의 적자가 예상된다.
업계에서는 삼성전자의 올해 연간 영업이익이 100조원을 돌파할 것이란 장밋빛 전망도 나온다. 메모리 가격이 지속적인 상승세에 있고, 엔비디아·AMD·브로드컴 등 대형 주문형 반도체(ASIC) 기업도 이미 삼성의 고객사로 확보된 상황이기 때문이다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 “D램 가격이 2개 분기 연속 최대 폭 상승이 예상돼 월 35만장 규모의 세계 최대 서버 D램 생산 능력을 확보한 삼성전자가 직접적인 수혜 대상이 될 것”이라며 “올해 삼성전자의 D램 영업이익 전망치가 100조원에 근접할 것으로 전망된다”고 말했다.
김지훈 박선영 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사