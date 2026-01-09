지재처 ‘모두의 아이디어’ 공모… “1등은 1억원”

지정 주제 등 4월 15일까지

“실제 사업과 정책으로 연결”

김용선 지식재산처장이 8일 정부대전청사에서 브리핑을 갖고 '모두의 아이디어'에 대해 설명하고 있다. 지식재산처 제공

지식재산처가 국민의 창의적 아이디어를 정책·사업으로 현실화하는 국민 참여 프로젝트인 ‘모두의 아이디어’를 8일부터 시행한다.



김용선 지식재산처장은 이날 정부대전청사에서 브리핑을 갖고 “국민의 창의적 아이디어를 발굴해 실제 사업과 정책으로 연결하겠다”고 밝혔다.



모두의 아이디어 프로젝트는 첨단산업 분야의 혁신 아이디어뿐 아니라 일상 속 불편 사항의 개선책을 발굴하기 위해 추진된다. 4월 15일까지 ‘모두의 아이디어’ 홈페이지를 통해 국민 누구나 제안할 수 있다.



기업과 정부가 제시한 과제의 아이디어를 제공하는 지정공모, 주제나 분야 제한 없이 자유롭게 제안하는 자유공모로 구분해 운영된다. 지정공모는 기업 제시 과제 3개, 정부 제시 과제 7개 등 총 10개로 구성됐다. 자유공모는 정부의 정책이나 기술·제품·사업화 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있다. 지정·자유공모 모두 개인 자격으로만 참여가 가능하다.



접수된 제안은 전문가 평가를 거쳐 총 100건을 우수 아이디어로 1차 선정한다. 이어 각각의 제안을 실현 가능한 해결책으로 발전시키기 위해 제안자 100명에게 아이디어 고도화 프로그램을 지원한다.



약 4개월간 진행될 예정인 고도화 프로그램은 전문가 컨설팅 및 아이디어 스케일업, 시작품 제작, 기술 검증, 특허출원 등 특성에 맞춰 개별적으로 지원한다. 정책 제안의 경우 담당 부처 공무원을 멘토로 참여시켜 실현 가능성을 향상시킨다.



지정공모는 10개 과제마다 금·은·동 수상자를 1명씩 선정하고, 자유공모는 정책 분야와 기술분야로 나눠 금·은·동 수상자를 5명씩 선발한다. 금상 수상자에게는 1000만원, 은상은 500만원, 동상에게는 300만원의 상금을 지급한다. 금상 수상자 20명 가운데 전체 1등 수상자에게는 1억원을 지급할 예정이다. 상위 1만명에게는 3만원 상당의 지역화폐나 문화상품권을 제공한다.



김용선 지식재산처장은 “국민의 번뜩이는 아이디어 하나가 모두의 일상을 이롭게 하는 정책이 되고 내일의 산업이 된다”며 “혁신 생태계의 새로운 기점을 마련하겠다”고 말했다.



대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr



