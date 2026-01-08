30대 女 이민단속요원에 피살, 제2 ‘조지 플로이드 사태’ 되나

30대 女 이민단속요원에 피살, 제2 ‘조지 플로이드 사태’ 되나
플로이드 현장서 1.6㎞ 떨어진 곳
트럼프 “방어 위해 쏜 것으로 보여”
미국 미네소타주 미니애폴리스에서 미국 국적의 30대 여성이 이민세관단속국(ICE) 요원 총격에 숨졌다. 미니애폴리스는 경찰의 과잉진압으로 흑인 조지 플로이드가 사망한 사건이 벌어졌던 곳으로, ICE에 대한 과도한 법 집행 불만까지 겹쳐 ‘제2의 조지 플로이드 사태’로 비화할 수 있다는 관측이 나온다.
AP통신 등 외신은 7일(현지시간) 37 세 여성 르네 니콜 매클린 굿이 표적 단속 작전을 수행하던 ICE 요원의 총에 머리를 맞고 사망했다고 보도했다. AP통신은 “매클린 굿은 3명의 자녀를 둔 어머니이며 교통위반 딱지 외에는 어떤 범죄도 저지르지 않았던 미국 시민권자”라며 “6살 아들을 학교에 데려다주고 집으로 돌아가던 중 ICE 요원과 마주쳤고 사건이 벌어졌다”고 설명했다.
사건 현장은 도널드 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 5월 ‘흑인 목숨은 소중하다’는 대규모 시위를 촉발한 조지 플로이드 사건 장소에서 1.6㎞가량 떨어진 곳이다. 온라인에 목격자가 사건 과정을 촬영한 영상이 급격히 퍼졌고, 현장으로 수백명의 시위대가 몰려 ICE 요원에 대한 저항을 촉구했다.
미 당국은 황급히 불법 이민자 단속 과정에서 벌어진 ‘정당방위’라고 수습하고 나섰다. 국토안보부는 “(매클린 굿이) 차량을 무기화해 요원들을 들이받아 살해하려 해 방어 사격을 가했다”고 주장했다.
트럼프 대통령도 트루스소셜에 “자기방어를 위해 (ICE 요원이) 그녀를 쏜 것으로 보인다”며 “법 집행관들을 급진 좌파 폭력·증오운동으로부터 보호해야 한다”고 말했다.
그러나 미니애폴리스 시장은 “헛소리”라며 “ICE 요원이 무모하게 무력을 사용해 인명 피해를 냈다”고 강하게 반박했다. 지난 대선에서 민주당 부통령 후보로 나섰던 팀 월즈 미네소타 주지사도 “공포를 조장하기 위해 설계된 통치 결과를 목격하고 있다”고 비판했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
