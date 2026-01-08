시사 전체기사

30대 女 이민단속요원에 피살, 제2 ‘조지 플로이드 사태’ 되나

입력:2026-01-08 18:50
플로이드 현장서 1.6㎞ 떨어진 곳
트럼프 “방어 위해 쏜 것으로 보여”

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 7일(현지시간) 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 숨진 37세 여성 르네 니콜 매클린 굿을 추모하기 위해 임시로 세운 나무 십자가 앞에서 한 여성이 무릎을 꿇고 고인을 애도하고 있다. EPA연합뉴스

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 미국 국적의 30대 여성이 이민세관단속국(ICE) 요원 총격에 숨졌다. 미니애폴리스는 경찰의 과잉진압으로 흑인 조지 플로이드가 사망한 사건이 벌어졌던 곳으로, ICE에 대한 과도한 법 집행 불만까지 겹쳐 ‘제2의 조지 플로이드 사태’로 비화할 수 있다는 관측이 나온다.

AP통신 등 외신은 7일(현지시간) 37 세 여성 르네 니콜 매클린 굿이 표적 단속 작전을 수행하던 ICE 요원의 총에 머리를 맞고 사망했다고 보도했다. AP통신은 “매클린 굿은 3명의 자녀를 둔 어머니이며 교통위반 딱지 외에는 어떤 범죄도 저지르지 않았던 미국 시민권자”라며 “6살 아들을 학교에 데려다주고 집으로 돌아가던 중 ICE 요원과 마주쳤고 사건이 벌어졌다”고 설명했다.

사건 현장은 도널드 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 5월 ‘흑인 목숨은 소중하다’는 대규모 시위를 촉발한 조지 플로이드 사건 장소에서 1.6㎞가량 떨어진 곳이다. 온라인에 목격자가 사건 과정을 촬영한 영상이 급격히 퍼졌고, 현장으로 수백명의 시위대가 몰려 ICE 요원에 대한 저항을 촉구했다.

미 당국은 황급히 불법 이민자 단속 과정에서 벌어진 ‘정당방위’라고 수습하고 나섰다. 국토안보부는 “(매클린 굿이) 차량을 무기화해 요원들을 들이받아 살해하려 해 방어 사격을 가했다”고 주장했다.

트럼프 대통령도 트루스소셜에 “자기방어를 위해 (ICE 요원이) 그녀를 쏜 것으로 보인다”며 “법 집행관들을 급진 좌파 폭력·증오운동으로부터 보호해야 한다”고 말했다.

그러나 미니애폴리스 시장은 “헛소리”라며 “ICE 요원이 무모하게 무력을 사용해 인명 피해를 냈다”고 강하게 반박했다. 지난 대선에서 민주당 부통령 후보로 나섰던 팀 월즈 미네소타 주지사도 “공포를 조장하기 위해 설계된 통치 결과를 목격하고 있다”고 비판했다.

전성필 기자 feel@kmib.co.kr

