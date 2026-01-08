미국, 베네수 석유 무기한 판매… “유가 배럴당 50달러 목표”
베네수엘라 연계 유조선 2척 나포
국영 석유회사 원유 직접 판매·유통
미국이 7일(현지시간) 베네수엘라와 연계된 제재 대상 유조선을 해상에서 나포하고 베네수엘라 석유를 ‘무기한(indefinitely)’ 판매한다는 계획도 밝혔다. 월스트리트저널은(WSJ)은 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라 석유산업을 장악해 국제유가를 배럴당 50달러 선까지 낮추겠다는 구상을 참모들에게 피력했다고 보도했다.
미군 유럽사령부는 이날 유조선 ‘벨라 1호’를 미국 제재 위반으로 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에서 나포했다고 밝혔다. 유럽사령부는 벨라 1호가 “미 해안경비대 먼로함의 추적 이후 북대서양에서 연방법원이 발부한 영장에 의해 나포됐다”고 설명했다.
벨라 1호는 지난달 15일 카리브해 인근 대서양을 항행하다가 방향을 유럽 쪽으로 돌려 북상했고 미 해안경비대 추격을 피해 2주간 도주했다. 도주 과정에서 러시아 국기를 게양하고 명칭도 ‘마리네라호’로 변경했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “이 선박은 제재 대상 원유를 수송한 베네수엘라의 그림자 선단(Shadow Fleet) 소속 선박이며 현 대통령 아래 미국은 이를 용납하지 않을 것”이라고 말했다.
그림자 선단은 러시아 베네수엘라 이란 등 국제 제재 대상국을 위해 석유를 밀수하는 유조선 선단을 말한다. 러시아는 외교부 성명에서 해당 유조선이 적법하게 등록된 러시아 국적선이라고 반발했다. 미군은 또 카리브해에서 ‘M 소피아호’도 나포했다. 해당 유조선도 러시아산 불법 원유를 운반한 혐의로 미국의 제재 명단에 올라 있었다.
미국 에너지부는 이날 일부 석유에 대한 제재를 해제해 시장에서 판매되도록 할 것이라고 설명했다. 또 베네수엘라로 반입되거나 반출되는 모든 석유를 승인된 경로로만 운송할 것이라고 덧붙였다. 크리스 라이트 에너지부 장관은 이날 “베네수엘라에서 생산되는 원유를 시장에 내놓을 것”이라며 “우선은 저장된 재고 원유를 판매하고 이후에는 베네수엘라에서 생산되는 원유를 무기한으로 시장에 공급할 것”이라고 말했다.
WSJ에 따르면 백악관은 베네수엘라 국영 석유회사(PDVSA)가 생산하는 원유 대부분을 미국이 확보해 직접 판매·유통하는 등 통제권을 행사하는 방안을 검토 중이다. PDVSA도 원유 판매를 위해 미국과 협상 중이라고 밝혔다. 수익금은 미국 정부가 관리하는 계좌로 예치되고 베네수엘라 국민에게도 혜택이 돌아가게 한다는 것이 에너지부 설명이다.
트럼프 대통령은 9일 백악관에서 셰브런, 코노코필립스, 엑손모빌 등 미국 3대 석유 기업 대표들과 만나 베네수엘라 석유산업 재건 투자를 논의한다. AP통신은 “세계 최대의 확인 매장량을 가진 원유에 대한 이 같은 통제는 트럼프 행정부가 가격에 영향을 미칠 수 있는 방식으로 전 세계 석유 공급에 대한 더 광범위한 지배력을 확보하게 할 것”이라고 전망했다.
