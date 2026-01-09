삼성·현대차가 키운 스타트업… 혁신기술로 글로벌 눈도장
[CES 2026]
삼성 C랩·현대차 제로원 가보니
미국 라스베이거스에서 열리고 있는 ‘CES 2026’ 전시장 한복판에서 대기업 못지않은 존재감을 드러내는 한국 스타트업 부스들이 관람객의 발길을 붙잡고 있다. 수많은 스타트업 가운데 삼성전자와 현대자동차그룹이 각각 C랩(C-Lab)과 제로원(ZER01NE)을 통해 육성해 온 기업들이 유독 눈길을 끈다. 이들은 기술 경쟁력과 사업성을 앞세워 글로벌 시장 진출의 분기점을 만들어가고 있었다.
7일(현지시간) 찾은 베네시안 엑스포 유레카 파크. 삼성전자 C랩 전시관에는 ‘Samsung C-Lab’ 로고 아래 15개 스타트업 부스가 좌우로 길게 늘어서 있었다. 부스 앞에서는 한국어와 영어, 중국어가 뒤섞인 대화가 오갔다. 외국인 관람객들은 삼성전자의 지원을 받고 있다는 설명만으로 기술에 대한 신뢰를 보이는 분위기였다.
이번 CES에는 삼성 C랩 아웃사이드 8개사, 사내 벤처인 C랩 인사이드 2개과, 삼성금융 C랩 아웃사이드 4개사 등 15개 스타트업이 참가했다. 이들은 인공지능(AI), 로보틱스, 디지털 헬스, 친환경 기술 등 미래 산업 핵심 분야에서 축적한 기술을 바탕으로 글로벌 시장을 겨냥한 서비스를 선보였다. 이 가운데 C랩 아웃사이드 소속 딥센트(광주)와 리플라(경북)는 CES 2026 혁신상을 수상했다.
광주 스타트업 딥센트는 향기·냄새·공기 위생 등 후각 환경 요소를 데이터로 분석해 디지털 후각 생성 솔루션을 제공하는 기업이다. 조향기에 네 개의 향기 캡슐을 장착하고, 앱을 통해 향의 조합과 강도를 수치화해 개인 및 공간 맞춤형 향기를 구현한다.
권일봉 딥센트 대표는 “호텔 객실과 공용 공간을 중앙에서 관리하려는 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “수유실이나 요양시설처럼 위생 관리가 중요한 공간에서 향기 관리의 필요성이 크다는 점을 현장에서 확인했다”고 말했다. 이어 그는 “CES 기간 샤넬, 벤틀리, 로레알 등 글로벌 브랜드 관계자들이 부스를 찾아 관심을 보였다”고 덧붙였다.
경북 스타트업 리플라는 미생물 전처리 기반 고순도 PP(폴리프로필렌) 재활용 솔루션으로 주목받았다. 1998년생인 20대 창업가 서동은 리플라 대표는 “새 플라스틱 대비 강도는 거의 같은 수준을 유지하면서도 가격은 최대 17% 저렴하다”며 “연말 양산을 목표로 자동차·가전용 소재 공급을 추진 중”이라고 밝혔다. 그는 또 “삼성전자로부터 1억원을 지원받아 기술 상용화에 속도를 낼 수 있었다”고 말했다.
현대차그룹은 제로원을 통해 4년 연속 CES에 참가했다. 제로원과 해외 스타트업을 지원하는 현대 크래들이 투자·육성한 국내외 스타트업 10곳이 AI, 에너지, 로보틱스 분야 혁신 기술을 선보였다. 올해 참가 기업 가운데 국내 스타트업은 5곳, 해외 스타트업도 5곳이었다.
현대차그룹 사내 벤처 출신인 솔라스틱은 플라스틱 패키징 기반 태양광 모듈 솔루션으로 이번 CES 혁신상을 받았다. 저압 사출 기술을 적용해 기존 유리 태양광 모듈 대비 무게를 약 50% 줄였고, 제작 시간은 기존 30분에서 2분으로 크게 단축했다.
박성근 솔라스틱 대표는 “차체 디자인에 맞춘 경량 태양광 패널을 구현한 것이 핵심 경쟁력”이라며 “캠핑카를 시작으로 다양한 차량과 모빌리티 플랫폼 적용을 준비하고 있다”고 설명했다. 제로원을 통한 기술 검증과 실증 경험이 실제 사업 확장의 발판이 되고 있다는 설명이다.
삼성전자는 현재까지 총 959개(사내 423개·사외 536개)의 사내 벤처와 스타트업을 육성했다. 올해 1000개 돌파를 앞두고 있다. 삼성전자 창의개발센터 C랩 담당자는 “CES 참가는 C랩의 다양한 시도와 도전을 글로벌 무대에서 검증해 온 과정이었다”며 “2016년부터 126개 팀이 참여하며 쌓아온 경험과 노하우는 국내 스타트업 성장을 지원하는 중요한 자산이 되고 있다”고 말했다.
제로원 역시 2018년부터 다양한 아이디어를 가진 임직원들이 참여하는 사내 스타트업 육성에 힘써 왔다. 현재까지 총 40개의 사내 스타트업을 독립 기업으로 분사시켰고, 109개 스타트업에 투자해 150건의 협업 프로젝트를 수행했다.
