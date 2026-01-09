서울 국민평형 아파트 분양가 19억원 돌파
전용면적 84㎡… 전국 평균 7억원
기대감에 분양전망지수도 상승
지난해 전국 민간아파트의 ‘국민 평형’(전용면적 84㎡) 평균 분양가가 처음으로 7억원을 넘어섰다. 서울은 19억원을 돌파했다. 공사비와 땅값 상승에 따른 분양가 상승이 이어지면서 내 집 마련은 점점 어려워지고 있다.
8일 부동산 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 내용에 따르면, 지난해 12월 기준 전국 민간아파트 전용 84㎡의 평균 분양가는 7억1308만원으로 집계됐다. 공표 직전 12개월간 신규 분양된 단지의 평균치다. 1년 새 5443만원이 오르며, 처음 7억원을 돌파했다.
서울 민간아파트의 전용 84㎡ 평균 분양가는 19억493만원으로, 전년 동기(17억5195만원) 대비 8.73% 상승했다. 지역별로는 서울(19억493만원)이 가장 높았고, 대전(9억2502만원), 경기(9억586만원), 부산(8억4099만원), 대구(8억2872만원) 순으로 나타났다.
전용면적 59㎡의 서울 평균 분양가는 14억991만원이었다. 전년 동기(12억2878만원)보다 14.74% 오르며 전용 84㎡보다 오름폭이 컸다. 분양가 부담이 커지면서 상대적으로 가격이 낮은 전용 59㎡에 실수요자들이 몰렸으나 이마저 접근하기 어려운 금액대가 된 셈이다.
10·15 대책으로 서울 전역의 주택담보대출 한도가 축소된 탓에 주택가격이 15억원을 초과하면 최대 4억원까지만 대출이 가능해졌다. 이에 따라 서울에서 전용 84㎡를 분양받으려면 최소 현금이 15억원, 59㎡는 10억원 이상 있어야 한다는 계산이 나온다.
지난해 민간아파트 공급은 5년 내 가장 적었다. 청약홈 집계에 따르면 지난해 전국에서 분양된 민간아파트는 11만9392가구로, 2021년(22만8555가구)과 비교하면 반토막 수준이었다. 공급은 줄고 분양가는 오르면서 신축 아파트의 희소성은 점점 커지고 있다.
집값과 분양가가 모두 오르면서 주택사업자들의 분양 전망은 전월보다 개선됐다. 이날 주택산업연구원이 발표한 1월 전국 아파트 분양전망지수는 전월보다 14.1 포인트 상승한 80.4로 집계됐다. 수도권(67.1→89.2)과 비수도권(66.1→78.6) 모두 올랐다. 서울 집값 상승세에 따른 기대감이 전국으로 번진 것으로 풀이된다.
