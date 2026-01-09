‘잔인한 금리’ 대신 ‘포용적 금융’ 전환… 5대 금융지주 5년간 70조 쏟아붓는다
연체·과다채무자 재기 지원 확대
실적 따라 인센티브·페널티 적용
KB·신한·하나·우리·NH농협 5대 금융지주가 2030년까지 향후 5년간 70조원을 ‘포용적 금융’에 쏟아붓는다. 정부는 포용적 금융 실적을 평가해 성과가 좋은 은행에는 햇살론(저소득층 대상 대출 상품) 조성 등에 쓰이는 서민 금융 출연금을 깎아주기로 했다.
금융위원회는 8일 포용적 금융 대전환 제1차 회의를 열고 정책 방향과 세부 과제를 논의했다. 포용적 금융은 저소득층의 금융 접근성을 높이고 과다 채무자, 대출 연체자 등의 재기를 돕는 것을 의미한다. 부동산 시장에 묶인 돈을 자본 시장으로 흘려보내 경제의 활력을 키우는 ‘생산적 금융’과 더불어 이재명정부의 대표 금융 정책으로 꼽힌다.
정부가 포용적 금융 공급에 팔을 걷어붙인 것은 경기 회복이 지연돼 취약층의 피해가 커지고 있기 때문이다. 금융위에 따르면 신용회복위원회에 지난해 접수된 채무 조정 신청은 20만9000건으로 역대 최대를 기록했다. 90일 이상 장기 연체자 수는 2021년 75만명에서 지난해 11월 말 93만명으로 급증했다. 개인 회생과 파산은 지난해 11월 말 기준 17만4000건 들어와 2024년 연간 접수 규모(17만건)를 넘어섰다.
포용적 금융 확대에는 5대 금융지주가 동원된다. 2030년까지 KB금융은 17조원, 신한금융은 14조9500억원, 하나금융은 16조원, NH농협금융은 15조4000억원, 우리금융은 7조원을 각각 내놓는다. 이 돈은 제2 금융권에서 고금리 대출을 쓰는 취약층의 은행 대환 상품 공급과 과다 채무자의 채무 조정, 자영업자의 대출 금리 인하 등에 쓰인다.
금융위는 각 은행의 포용적 금융 실적에 점수를 매겨 잘하는 곳에는 서민 금융 출연금 인하라는 유인을 주고, 못하면 벌칙을 부과하는 방안을 마련하고 있다. 현재 은행권은 가계대출 잔액의 0.1%에 해당하는 돈을 서민 금융 출연금으로 내고 있다. 연간 6000억원가량이다. 은행권은 서민대출 상품인 새희망홀씨 공급 규모를 올해 4조원에서 2028년 6조원까지 확대할 예정이다. 인터넷전문은행은 새로 내주는 대출 중 중·저신용자 대상 신용대출 비중을 올해 30%에서 2028년 35%까지 늘린다.
연체자나 과다 채무자의 재기를 돕기 위한 제도 개선도 병행된다. 금융사에서 연체 채권을 싸게 사들인 뒤 채무자에게 돈을 받아내 수익을 내는 매입채권추심업은 등록제에서 허가제로 전환된다. 대부업과 겸업도 금지된다. 현재 매입채권추심업체는 800곳이 넘게 난립하고 있는데 이들의 경쟁이 치열해 추심 강도가 높아지는 문제가 있다. 송병관 금융위 과장은 “현재 매입채권추심업체는 아무나 차릴 수 있어 관리가 어렵다”면서 “허가제로 바꿔 부적격 업체를 퇴출할 예정”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
