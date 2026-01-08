산재 규명한다며 라이더 50명 설문… 노동부 배달앱 연구 부실 조사 우려
알고리즘 직접 확인 못해 구조적 한계
배달노조 기존 설문보다 표본 적어
정부가 배달 노동자의 산업재해 원인을 조사하기 위한 연구를 진행 중이다. 하지만 배달앱 기업으로부터 핵심 정보를 얻는 데 한계가 있는 데다 라이더 50명에 대한 설문 같은 제한적, 간접적 방법만 동원돼 부실한 조사 결과가 나올 수 있다는 지적이 제기된다.
8일 정부 등에 따르면 고용노동부는 지난해 10월부터 진행 중인 ‘배달 종사자 유해·위험요인 실태조사 연구’ 결과를 이르면 이달 말 공개할 예정이다. 노동부는 교통사고, 한파, 폭염 등으로부터 배달 종사자를 보호할 필요성이 커지면서 해당 연구에 착수했다. 배달의민족 물류를 담당하는 우아한청년들과 쿠팡이츠는 지난해 상반기 기준 전체 기업 가운데 산재 사상자 수 1, 2위를 각각 차지했다.
노동부는 특히 배달 앱의 시간제한 미션 등 배달 노동자 대상 프로모션이나 기타 알고리즘이 산재 위험을 유발하는지 살펴보고 있다. 라이더들은 배달 앱 알고리즘이 악천후에 배달하거나 배달에 걸리는 시간이 짧을수록 운임을 더 지급해 신호위반, 과속 등을 유발하고 이것이 산재로 이어진다고 주장한다.
노동부가 연구에 동원하는 주된 방법은 배달 노동자 설문, 이들이 작성한 일주일 치 일지 분석 등이다. 노동부가 알고리즘 구조나 배차 기준 등을 직접 확인할 수 없는 탓에 우회로를 택한 것이다.
심지어 연구용역에 참여하고 있는 배달 노동자도 50여명에 불과하다. 그간 배달 노조 라이더유니온이나 학계 등에서 유사한 주제로 진행한 설문조사 표본 규모와 비슷하거나 오히려 더 적은 수준이다. 플랫폼 기업에 노동부 연구 결과를 토대로 알고리즘의 개선 및 공개를 요구하기엔 역부족일 것이라는 전망이 나오는 이유다. 권오성 연세대 법학전문대학원 교수는 “50명 규모의 설문과 인터뷰로는 어떤 결과가 나오든 이해 당사자 설득이 어려울 것”이라고 말했다.
알고리즘이라는 핵심 정보를 쥔 배달 앱 측은 알고리즘과 산재 발생 간 연관이 없다고 주장한다. 서용윤 동국대 산업시스템공학과 교수는 지난해 8월 우아한청년들이 개최한 토론회에 참석해 도로 환경, 기상 조건, 주행 시간대, 나이 등이 배달 노동자의 산재의 주된 원인이라고 주장했다.
반면 권 교수는 “위치파악시스템(GPS)으로 라이더 동선을 일일이 파악하는 배달 플랫폼 기업이 과속, 신호위반 등을 저지르더라도 배달만 빨리하면 콜을 주는 정황이 있다. 그러면서 책임을 회피하는 건 말이 안 된다”고 말했다.
